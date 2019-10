Gemeente volgt oproep Make Belgium Great Again: hele week inzameling klein elektro RDK

15 oktober 2019

Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos heeft beslist om deel te nemen aan de gemeentestrijd die Recupel afgelopen zondag via het VTM-programma Make Belgium Great Again lanceerde. Er werd opgeroepen om zoveel mogelijk klein elektro in te zamelen.

Kapelle-op-den-Bos neemt tot en met nu zaterdag deel aan de wedstrijd. Concreet kunnen inwoners hun klein elektro tot dan inleveren in het recyclagepark. Deelnemende gemeenten kunnen een containerparkconcert winnen. De volledige inzamelperiode van ‘De Grote Kleine Elektro Strijd’ loopt nog tot 29 november. Afhankelijk van het totale ingezamelde gewicht tijdens die periode schenkt Recupel een bijdrage aan de Rode Neuzen Dag.