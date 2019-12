Gemeente start marktbevraging om overnemer voor OCMW-poetsdienst te vinden Robby Dierickx

17 december 2019

12u47 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos start binnenkort een marktbevraging om een overnemer voor de OCMW-poetsdienst te vinden. Enkele weken geleden kregen de twintig personeelsleden te horen dat de gemeente de dienst wil privatiseren. Oppositiepartij proKA bekritiseert de werkwijze van het gemeentebestuur.

Op dinsdag 26 november kregen de personeelsleden van de OCMW-poetsdienst van Kapelle-op-den-Bos te horen dat de gemeente de dienst wil privatiseren. Reden? Er wordt geen nieuw personeel gevonden, waardoor klanten soms slechts één keer om de vier à zes weken een poetsvrouw over de vloer krijgen. Maandagavond werd tijdens de gemeenteraad beslist dat de marktbevraging mag starten. Via die bevraging hoopt de gemeente een overnemer te vinden.

Oppositiepartij proKA betreurt dat de gemeente nu pas met een marktbevraging op de proppen komt. “Van een verantwoordelijk bestuur mag je toch verwachten dat eerst de markt wordt geconsulteerd en een uitgewerkt plan wordt naar voor geschoven vooraleer over te gaan tot deze beslissing”, meent Dirk Hermans.

Continuïteit verzekeren

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) weerlegt dat. “We wilden eerst het personeel inlichten zodat ze niet via-via zouden vernemen dat we aan een overname denken. Nu krijgen bedrijven tot eind januari de tijd om zich in te schrijven, waarna de voorwaarden bekeken zullen worden. Een overname is nodig om de continuïteit te verzekeren. Doen we dat niet, dan staat het personeel binnen twee à drie jaar op straat. Nu zullen de poetsvrouwen hun werk kunnen behouden. Of dat aan dezelfde voorwaarden zal zijn, weten we nog niet. Als gemeente zullen we het eerste jaar wel bijspringen indien nodig.”

CD&V – de andere oppositiepartij – steunt de beslissing van het schepencollege, maar betreurt dat het verslag van de syndicale afvaardiging niet aanwezig is in het dossier.