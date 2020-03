Gemeente richt noodfonds op en maakt 75.000 euro vrij voor handelaars, verenigingen en inwoners Robby Dierickx

31 maart 2020

09u17 0 Kapelle-Op-Den-Bos Om de sociale en economische gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus te verlichten, richt het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos een noodfonds op. Er wordt 75.000 euro vrijgemaakt voor lokale handelaars en zelfstandigen, voor verenigingen en voor alleenstaanden en gezinnen in moeilijkheden.

De federale en de Vlaamse overheden riepen al verschillende premies in het leven om zelfstandigen en handelaars die hun inkomsten drastisch zagen verminderen of zelfs zagen wegvallen te ondersteunen, maar in Kapelle-op-den-Bos doet ook de gemeente haar duit in het zakje. Zo werd beslist om een noodfonds op te richten. Concreet maakt het schepencollege 75.000 euro vrij. De komende dagen en weken zullen de modaliteiten van het fonds met alle politieke fracties worden verfijnd, maar vast staat dat lokale handelaars en zelfstandigen, verenigingen en alleenstaanden en gezinnen in moeilijkheden er gebruik van zullen kunnen maken.

Daarnaast kunnen alle verenigingen de huur van gemeentelijke infrastructuur kosteloos annuleren en krijgen ze het reeds betaalde bedrag terug. Tot slot wordt de deadline voor het indienen van de belastingaangiftes voor bedrijfsoppervlakte, drijfkracht, niet-geadresseerde drukwerken en voor tweede verblijven uitgesteld tot 30 juni.