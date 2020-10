Gemeente gaat via online studentenbevraging na of er nood is aan studeerplekken Robby Dierickx

01 oktober 2020

11u14 1 Kapelle-Op-Den-Bos Is er nood aan studeerplekken? Met die vraag trekt het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos naar de studenten. Via een online bevraging wil de gemeente te weten komen waarnaar de studenten op zoek zijn.

Studeren de jongeren van Kapelle-op-den-Bos het best in de late uurtjes of heeft de ochtendstond voor hen goud in de mond? Hebben ze genoeg aan een tafel en een stoel, of moet een studeerruimte toch wat meer aangekleed zijn? En zijn de gemeentelijke gebouwen de beste optie of blokken ze liever op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld op school? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die aan bod komen in de online bevraging van de studenten van Kapelle-op-den-Bos.

De gemeente werkt voor het invullen van de vragenlijst door middelbare scholieren samen met KOBOS. Om de studenten van het hoger onderwijs te bereiken, hoopt de gemeente op mond-aan-mondreclame, maar doet men ook een beroep op de jeugdverenigingen.

Wie de bevraging wil invullen, kan dat hier doen.