Gemeente betaalt 324.000 euro aan studiebureaus voor mobiliteitsdossiers: CD&V hekelt “te dure uitgaven” Robby Dierickx

06 september 2019

14u40 0 Kapelle-Op-Den-Bos 324.000 euro: zoveel maakt het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos vrij voor de aanstelling van studiebureaus die enerzijds een plan voor de herinrichting van enkele kruispunten moet opstellen en anderzijds een ontwerp voor de heraanleg van het Marktplein en de Mechelseweg moeten maken. Oppositiepartij CD&V is tevreden dat de meerderheid de mobiliteitsproblemen aanpakt, maar vindt de uitgaven veel te hoog.

“Het gaat hier enkel om het ontwerpen van de plannen, dus de effectieve uitvoering van de werkzaamheden is niet inbegrepen in de prijs”, zegt gemeenteraadslid Mathias Diricx (CD&V). “We juichen toe dat er eindelijk werk gemaakt wordt van sommige kruispunten en ons Marktplein, maar is het niet logischer dat de gemeente eerst zelf haar visie op mobiliteit in onze gemeente uitwerkt in plaats van meteen 324.000 euro aan studiebureaus uit te geven? Deze ontwerpen hadden veel minder geld kunnen kosten voor onze gemeente had deze meerderheid eerst zelf haar visie duidelijk gemaakt.”

“Schandalig”

Omdat de gemeente ook de effectieve kostprijs van de werken niet kon geven, besloot CD&V tegen het punt te stemmen tijdens de voorbije gemeenteraad. Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) is niet te spreken over de handelswijze van CD&V. “Het is schandalig dat een oppositiepartij tegen een veiliger Kapelle-op-den-Bos stemt. We hebben al met allerlei instanties waaronder scholen en de politie samengezeten om verschillende kruispunten en schoolomgevingen veiliger te maken. Dat men ons een gebrek aan visie verwijt, is dan ook een brug te ver. We willen onze ideeën nu door professionelen laten uitwerken zodat we zeker zijn dat we goed werk kunnen leveren. Dat is in het verleden, toen CD&V mee aan de macht was, jammer genoeg niet gebeurd.”