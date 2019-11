Gekibbel tussen meerderheid en oppositie over geschrapte investeringen in zwembad Robby Dierickx

06 november 2019

15u17 2 Kapelle-Op-Den-Bos Er wordt de komende jaren niet geïnvesteerd in zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos. Het schepencollege schrapte een investeringsbudget van 1,2 miljoen euro. “Noodgedwongen, want de werken werden door de vorige meerderheid al gepland, maar zouden voor het einde van dit jaar uitgevoerd moeten zijn. Die termijn is nu niet meer haalbaar”, klinkt het bij het nieuwe schepencollege.

Het was oppositiepartij CD&V die tijdens de voorbije gemeenteraad van leer trok tegen de beslissing van de nieuwe meerderheid om een bedrag van 356.464 euro uit het budget te halen. Geld dat voorzien was voor verbouwingen aan het zwembad. Het initiatief voor die verbouwingen werd door de vorige meerderheid – die uit huidige oppositiepartijen CD&V en sp.a (nu ProKa) bestond – genomen, onder meer om de toegankelijkheid van De Druppelteen voor mindervaliden te verbeteren. “Het is dan ook bijzonder jammer dat de nieuwe meerderheid niet verder wenst te investeren in het zwembad”, zegt Mathias Diricx (CD&V). “De gemeente had voor deze werken zelfs een subsidie van 361.000 euro van voormalig minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) gekregen.”

Niets mee gedaan

Volgens schepen van Financiën Geert Van de Voorde (N-VA) maakte het geschrapte bedrag deel uit van een grotere investering van 1,2 miljoen euro. “Die 1,2 miljoen euro werd in december 2015 vrijgemaakt en in datzelfde jaar werden ook subsidies van de Vlaamse regering toegekend. Om van die subsidies te kunnen genieten, moesten de werken echter tussen 2015 en december 2019 uitgevoerd worden. Het vorige schepencollege heeft er vervolgens niets meer mee gedaan. Wij konden dit jammer genoeg ook niet meer realiseren in minder dan één jaar tijd. Daarom werd de investering geschrapt.”

“Daarnaast loopt er ook nog een procedure voor de rechtbank in Brussel in het kader van de vorige renovatie van het zwembad in 2003-2004”, aldus nog de schepen. “De hoofdaannemer en het studiebureau eisen nog voor 325.000 € aan onbetaalde facturen van de gemeente.”