Geen mondmasker? Dan mag je de donderdagmarkt niet op Robby Dierickx

22 juli 2020

14u52 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos verplicht vanaf donderdag het dragen van een mondmasker op de wekelijkse markt. Wie de markt op wil maar geen mondmasker draagt, wordt de toegang ontzegd.

“Met deze maatregel willen we de inwoners, de bezoekers en de marktkramers maximaal beschermen”, klinkt het bij het schepencollege. “Vandaag zijn de cijfers voor onze gemeente nog goed en dat zouden we graag zo willen houden. Daardoor zal iedereen vanaf 12 jaar verplicht worden om een mondmasker te dragen wanneer hij of zij de markt op wil. Wie geen mondmasker aan heeft, zal niet toegelaten worden.”

Tijdens de eerste coronapiek was Kapelle-op-den-Bos één van de zwaarst getroffen gemeenten.