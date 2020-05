Geen internering, wel celstraf met uitstel voor gemeentearbeider die meermaals geslachtsdeel toonde Wouter Hertogs

14 mei 2020

13u45 20 Kapelle-Op-Den-Bos Een 56-jarige man uit Kapelle-op-den-Bos is veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden met uitstel voor openbare zedenschennis. Hij toonde meermaals zijn geslachtsdeel, ook aan jonge meisjes. “Maar hij krijgt sinds de feiten medicatie en sindsdien is er geen enkel feit meer gebeurd”, aldus de verdediging.

De man werkt al 20 jaar bij de groendienst van Kapelle-op-den-Bos. Hij kampt met een handicap en heeft mentaal de leeftijd van een 10-jarige, maar doet zijn werk graag én goed. Toch ging hij in 2017 minstens drie keer zwaar uit de bocht. Toen hij aan het werk was in de buurt van een lagere school zag hij een 6-jarig meisje wandelen. Hierop vond hij er niets beter op dan zijn geslachtsdeel te tonen. Hetzelfde deed hij in dezelfde periode toen een volwassen vrouw voorbijreed met de fiets. “Ik zag een mooie vrouw en toonde hem dan maar”, klonk zijn uitleg tegen de politie. Daarnaast was de man klusjesman bij de plaatselijke voetbalploeg. Toen hij bij een evenement in de kantine worstjes bereidde kwam een 5-jarig meisje voorbij. Ook nu kon hij zich niet bedwingen en toonde hij zijn geslachtsdeel. De ouders dienden hierop klacht in tegen de man en hij werd ontslagen bij de club. Zijn job behield hij, maar hij mocht niet meer werken in de buurt van scholen.

Hij heeft een mentale achterstand en bezit weinig kritisch vermogen. Meneer is geen pedofiel, maar vertoont

duidelijk exhibitionistische neigingen Gerechtspsychiater

Bovendien werd de man in 2010 al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Daarna liet hij zich behandelen maar zonder succes. De psychiaters onderzochten de man en kwamen tot de conclusie dat hij op het moment van de feiten aan een geestesstoornis leed. “Hij heeft een mentale achterstand en bezit weinig kritisch vermogen. Meneer is geen pedofiel maar vertoont duidelijk exhibitionistische neigingen”, stond in het rapport. Het parket kon dan ook niet anders dan de internering te vorderen. “De kans op herval is zeer groot zonder passende begeleiding. Bovendien stippen de psychiaters aan dat hij mogelijk een gevaar is voor de samenleving.”

Gepaste medicatie

De verdediging vond dit niet de meest geschikte maatregel. “Mijn cliënt laat zich sinds de feiten van 2017 behandelen. Sindsdien is er niets meer gebeurd. Waarom werkt de behandeling nu wel en die van na zijn veroordeling in 2010 niet? Omdat hij nu medicatie krijgt”, aldus zijn advocaat. Die medicatie is een antidepressivum met hormonale werking. “Zijn driften zijn weg als hij die medicatie neemt”, aldus de verdediging, “daarnaast gaat hij elke maandag naar Iter (centrum voor daderhulp aan plegers van sexueel geweld) voor zijn behandeling. Krijgt hij een even goede behandeling als hij geïnterneerd wordt? Ik betwijfel het.” Daarom wordt de probatie-opschorting gevraagd, met als voorwaarde het verderzetten van zijn behandeling. De rechter vond een internering te verregaand en besloot enkele probatievoorwaarden - zoals het blijven volgen van begeleiding - op te leggen. Wel verbond de rechtbank een celstraf van 10 maanden aan het volgen van deze voorwaarden. Zo blijft er toch een stok achter de deur opdat de man niet hervalt.