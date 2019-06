GC De Oude Pastorie en bibliotheek hebben nieuw bestuur RDK

14 juni 2019

12u32 0

Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie en de bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos beschikken sinds kort over een nieuwe bestuursploeg. Net zoals bij het besturen van een gemeente moeten ook de afgevaardigden voor dit bestuursorgaan immers om de zes jaar verkozen worden. Op 8 mei vonden de verkiezingen plaats en werden de afgevaardigden aangeduid die zich de komende zes jaar over De Oude Pastorie en de bib moeten buigen. De uittredende bestuursleden, en in het bijzonder Paul De Prins, werden uitvoerig bedankt voor hun jarenlange inzet. De Prins was 24 jaar voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Ivan Vanderveken. Philippe Degraef is de nieuwe ondervoorzitter. Cultuurbeleidscoördinator Diane Van der Aa en bibliothecaris Els Op de Beeck zetelen als niet-stemgerechtigde leden.