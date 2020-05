Fanfare organiseert ‘HaFaBra Songfestival Covid-19 edition’: “Voor al die leuke virtuele samenspeelfilmpjes” Wannes Vansina

18 mei 2020

16u38 0 Kapelle-Op-Den-Bos Fanfare De Vrije Vlaamse Zonen en jeugdfanfare SMIK uit Kapelle-op-den-Bos hebben maandag voor het eerst sinds lang opnieuw opgetreden, maar virtuele concerten blijven de norm. Vandaar dat ze een ‘HaFaBra Songfestival Covid-19 edition’ organiseren.

De fanfare was maandag in Mechelen te gast bij de heropening van museum Het Kunstuur. Leden vormden er een ‘anderhalve meter-fanfare’ en speelden onder meer ‘We zullen doorgaan’, een nummer waarmee ze eerder viraal gingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het is de eerste keer sinds de lockdown dat we live samenspelen, al is het dan in beperkte bezetting. Heel tof om dat opnieuw te kunnen doen en iedereen terug te zien”, vertelt Emily Van Campenhout.

De leden zagen heel wat in het water vallen, onder meer het jaarlijks concert en het jeugdfanfarerepetitieweekend. “Voor verenigingen en orkesten is er voorlopig ook nog niet veel duidelijkheid over wat binnenkort wel mag.”

Maar stilzitten doen de leden dus niet. Afgelopen weekend lanceerden ze het ‘HaFaBra Songfestival Covid-19 edition’. “We hebben de laatste tijd zoveel leuke virtuele samenspeelfilmpjes zien passeren dat we beslist hebben om een wedstrijd te organiseren. Filmpjes zijn welkom.”

Alle info op www.hafabrasongfestival.be.