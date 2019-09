Ex-kankerpatiënt kijkt toe hoe dakplaten met mogelijk asbest aan overkant van woning naar beneden worden gegooid SHVM RDK

25 september 2019

19u01 6 Kapelle-op-den-Bos Woensdag omstreeks 15 uur werd in Kapelle-Op-Den-Bos onzorgvuldig omgegaan met dakplaten die volgens een van de buurtbewoners sporen van asbest bevatten. Volgens hem hielden de werknemers zich niet aan de vooropgestelde regels en creëerden ze op die manier een gevaarlijke situatie voor de buurt.

“Het huis stond al enige tijd te koop en is al een tijdje onbewoonbaar door de asbest die zich op de dakplaten bevindt”, zegt een overbuur. “Ik zag hoe de mannen stukken van de platen en platen in zakken naar beneden gooiden, waardoor sommige op straat belandden. Ze droegen op dat moment ook geen handschoenen of mondmasker.”

De buur die het probleem meldde, werd zelf ooit getroffen door kanker waarvan asbest de oorzaak was en is een van de weinige die de kanker overleefde. Om die reden is de man naar eigen zeggen dan ook overbezorgd.

Burgemeester en huisarts Renaat Huysmans benadrukt dat er, indien het daadwerkelijk om asbest gaat, anders te werk moest gegaan worden. “Alle stukken moeten eerst in zakken gestoken worden en mogen zeker niet naar beneden gegooid worden. De werkmannen moeten de zakken in aparte bakken naar beneden dragen.”

De politie kwam ter plaatse om de situatie in te schatten, maar hoe die exact in mekaar zit, is nog onbekend.