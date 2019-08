Evert Larocktocht is donderdag al aan dertigste editie toe RDK

08 augustus 2019

13u33 0

Op donderdag 15 augustus vindt in Kapelle-op-den-Bos de dertigste editie van de Evert Larocktocht plaatst. Wandelclub Ochtendgloren heeft opnieuw een tocht langs de westzijde van het kanaal uitgestippeld. Deelnemers wandelen door het centrum van Kapelle-op-den-Bos, het landelijke gedeelte van Nieuwenrode, de varkensputten van Westrode, de bedevaartsweg Berg in Londerzeel, het landelijke Ramsdonk en de omgeving van het kasteel. Er zijn wandelingen van 6, 12, 16, 20 en 26 kilometer zodat alle leeftijden kunnen deelnemen. Starten kan tussen 7 en 15 uur. De wandelingen beginnen in het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos.