En toen ploegde een landbouwer plots de voetweg om (al houdt dat wandelaars niet tegen) Robby Dierickx

29 mei 2020

14u27 1 Kapelle-Op-Den-Bos Bizar tafereel in een voetweg in Kapelle-op-den-Bos. Daar ploegde een landbouwer immers de voetweg om, om de trage weg vervolgens ook in te zaaien. Dat de wandelaars zich niet tegen laten houden, bewijzen de voetsporen in het ingezaaide veld. De gemeente zoekt een oplossing voor de problematiek.

Het was Dirk Hermans, gemeenteraadslid van oppositiepartij proKA, die het bizarre tafereel tijdens de jongste gemeenteraad deelde. “Tijdens mijn wandeling stelde ik vast dat voetweg 85 onderbroken is omdat een landbouwer de trage weg mee omploegde”, klinkt het. “Ik heb de gemeente dan ook ingelicht en gevraagd om hier actie te ondernemen zodat de trage weg opnieuw toegankelijk is voor de zachte weggebruikers.”

Vijftig meter verleggen

Bevoegd schepen Hilde De Keersmaeker (N-VA) is op de hoogte van de problematiek en zegt dat de gemeente al actie ondernam. “We hebben de landbouwer laten weten dat hij de voetweg niet zomaar mag omploegen en hebben hem gevraagd om de weg opnieuw in de oorspronkelijke staat te herstellen. Daarnaast hebben we hem ook een verzoekschrift bezorgd met de vraag om akkoord te gaan met de verlegging van de voetweg. Concreet willen we die trage weg zowat vijftig meter verleggen, zodat ze niet meer door zijn veld loopt. Van een tweede betrokken landbouwer kregen we ondertussen al een positief bericht. Komt er ook van zijn collega een akkoord, dan kunnen we de voetweg tussen de twee percelen leggen. Tot dan mogen wandelaars de huidige route dus gebruiken, ook al loopt die door een ingezaaid veld.”

Als de landbouwer niet van zich laat horen, dan riskeert hij beboet te worden voor het versperren van de voetweg.