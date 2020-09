Eind dit jaar verdwijnt Cyriel Verschaevelaan: inwoners bepalen mee nieuwe naam Robby Dierickx

07 september 2020

13u20 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos krijgt rond de jaarwisseling een nieuwe naam. Het schepencollege wil de link met de collaborateur voorgoed wegwerken. Nog tot eind deze maand kunnen de inwoners hun ideeën voor een nieuwe straatnaam indienen. Eén voorwaarde: het moet een vrouwelijke straatnaam zijn.

Kort voor de coronacrisis organiseerde de gemeente Kapelle-op-den-Bos een informatievergadering voor de bewoners van de Cyriel Verschaevelaan in verband met de naamsverandering. Daar liet de gemeente weten dat het de naam van de straat wilde schrappen. Priester Cyriel Verschaeve verleende tijdens de Tweede Wereldoorlog immers zijn medewerking aan de nazi’s. De infovergadering zorgde voor wat commotie, maar ondertussen is de zoektocht naar de nieuwe naam wel begonnen. “Tot eind deze maand kunnen de inwoners via ons digitaal kanaal hun voorstellen indienen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Belangrijk om weten: we willen de straat een vrouwelijke naam geven.”

Concreet zullen alle voorstellen eind deze maand gebundeld worden, waarna de cultuurraad een selectie van drie ideeën zal maken. “Daaruit zullen de inwoners vervolgens de uiteindelijke nieuwe straatnaam kunnen kiezen”, aldus nog Huysmans. “We hopen de naamswijziging rond de jaarwisseling door te kunnen voeren.”

Eerder liet het schepencollege al weten dat het zelf zou instaan voor de financiële kosten waarmee de bewoners van de straat te maken zullen krijgen zodra ze hun adres moeten wijzigen.