Eerste livestream van zondagsmis: “Verbondenheid blijft belangrijk” Margo Koekoekx

29 maart 2020

14u28 0 Kapelle-Op-Den-Bos Pastoor Jean-Marie D’Hollander had zondagochtend een primeur. Na pastoor Pastoor Jean-Marie D’Hollander had zondagochtend een primeur. Na pastoor Dirk Vannetelbosch die twee weken geleden zijn zondagsmis streamde vanuit Jette, waagde ook Jean-Marie zich aan een digitale mis vanuit de Sint-Niklaaskerk in Kapelle-op-den-Bos. “Ik wil dit elke week doen. Dan bereiken we ook zieken en mensen die in een woonzorgcentrum verblijven”, aldus een gemotiveerde Jean-Marie.

Verbondenheid is belangrijk in goede tijden, maar ook

in minder goede tijden Jean-Marie D’Hollander

Het absolute doel van pastoor D’Hollander is om mensen met elkaar te blijven verbinden. “Verbondenheid is belangrijk in goede tijden, maar ook nu in minder goede tijden. Samenhorigheid is nog steeds wat telt en dat mogen we zeker niet vergeten. Mogen mensen niet meer naar de kerk komen? Dan pakken we het digitaal aan”, zegt de man die sinds 2015 in Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en in Nieuwenrode de misvieringen verzorgt.

Of dat succes heeft? Duidelijk wel! “Voor de eerste misviering haalden we 110 live-kijkers. Terwijl er normaal 100 tot 150 kerkgangers zijn in Kapelle-op-den-Bos en ongeveer 100 in Ramsdonk. Ik ben tevreden”, besluit Jean-Marie. Er kwamen al snel 50 positieve reacties op de livestream.

Eerste keer

Het was dan wel de allereerste ‘normale’ mis die hij via Facebook streamde, het ging behoorlijk vlot. “Ik testte ‘s ochtends met statief en smartphone door een filmpje te maken en het geluid te checken. Dat lukte. De ontvangst was ook sterk genoeg dus dat vormde geen probleem. Hoe het is om een mis te houden voor een lege kerk? Vreemd. Maar op deze manier blijven we de mensen bereiken. Ik wil graag elke mis streamen vanaf nu.”

Wie graag mee wil volgen kan dat doen via Vieringen pastorale zone ‘Het Anker’ op Facebook.