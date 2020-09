Eerst de regen, nu het coronavirus: Rondoenk Feest al voor tweede jaar op rij afgelast Robby Dierickx

17 september 2020

09u03 0 Kapelle-Op-Den-Bos Voor het tweede jaar op een rij valt Rondoenk Feest in Ramsdonk in het water. Vorig jaar was dat nog letterlijk door de vele regen, dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten. Het evenement had normaal op 26 en 27 september moeten plaatsvinden in de deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos.

Elk jaar staat het laatste weekend van september in Ramsdonk in het teken van Rondoenk Feest. De organisatie biedt een heel weekend lang een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan. Het doel is de samenwerking tussen de lokale verenigingen te stimuleren en de contacten van de lokale bevolking te (her)activeren. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de dreef in Ramsdonk en directe omgeving.

Elk jaar is er een kermis, rommelmarkt, een oldtimershow, kan je in een paardenkoets zitten, zijn er fiets- en wandeltochten en staan er een groot aantal kraampjes met oude ambachten en eet- en drankgelegenheden.

Maar nadat de organisatie de editie van vorig jaar al moest afgelasten door hevige regenval wordt er ook dit jaar niet gefeest. Oorzaak is uiteraard het coronavirus. “Het beschermen van ieders gezondheid blijft een prioriteit”, aldus de organisatie. “We hopen de draad volgend jaar opnieuw op te kunnen nemen. Het was een moeilijke beslissing, maar we kijken nu al met veel goesting uit naar het laatste weekend van september 2021.”