Edward De Wit krijgt titel van ereburgemeester Robby Dierickx

24 maart 2020

15u36 0 Kapelle-Op-Den-Bos Edward De Wit (CD&V), die van 2013 tot 2018 burgemeester was van Kapelle-op-den-Bos, mag zich voortaan ereburgemeester noemen. Hij kreeg die titel van de Vlaamse regering.

Het was partijgenoot en fractieleider van CD&V Kapelle-op-den-Bos Mathias Diricx die de erkenning van ereburgemeester voor Edward De Wit aanvroeg. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zette het licht op groen. “Uiteraard is dit een heel mooie erkenning”, zegt De Wit, die momenteel met CD&V in de oppositie in Kapelle-op-den-Bos zetelt. “Ik zie het als een beloning voor mijn jarenlange inzet in de gemeente. Niet alleen als burgemeester, maar ook als schepen en als gemeenteraadslid.”

Edward De Wit zette in 1982 zijn eerste stappen in de gemeentepolitiek. Hij werd meteen verkozen. Van 1986 tot 1988 en van 2001 tot 2012 was hij schepen in Kapelle-op-den-Bos en van 2013 tot 2018 was hij er burgemeester. In de andere legislaturen zetelde hij als gemeenteraadslid. Of hij in 2024 nog zal opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen? “Dat heb ik momenteel nog niet beslist. Ik ben inmiddels 70 jaar oud en ga deze legislatuur zeker uit zetelen. Wat ik nadien ga doen, zal ik later wel beslissen.”