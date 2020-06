Drinkwater afgesloten in drie straten. Bewoners kunnen terecht aan tapkraan Margo Koekoekx Robby Dierickx

27 juni 2020

09u18 7 Kapelle-Op-Den-Bos In Kapelle-Op-Den-Bos is het drinkwater in de Nachtegalenlaan, een deel van de Merellaan en de Fazantenlaan afgesloten. Omwonenden kunnen drinkwater aftappen aan de Merellaan. Gezien dit drinkbaar water is, zal de Civiele Bescherming geen water in flessen bedelen.

Vannacht was er een waterlek in de Nachtegalenlaan die mogelijk een verzakking kon veroorzaken. De Watergroep sloot het drinkwater af en installeerde een tapkraan in de Merellaan. “Via de tapkraan kunnen mensen drinkbaar water bekomen. De brandweer, technische diensten en Civiele Bescherming zijn op de hoogte”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). Eerst werd gemeld dat de herstelling op zondag zou gebeuren. De Watergroep komt waarschijnlijk zaterdagmiddag al om het probleem te verhelpen.