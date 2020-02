Drie honden sterven na extreme vergiftiging: “Honden bliezen hun laatste adem uit voor de ogen van onze kindjes” Dierenarts roept baasjes op om niet meer te wandelen in wandelweg naast Promat Robby Dierickx

17 februari 2020

12u52 260 Kapelle-Op-Den-Bos Op de grens van Kapelle-op-den-Bos met Tisselt zijn afgelopen weekend drie honden gestorven na een extreme vorm van vergiftiging. Amper tien minuten nadat de viervoeters de eerste symptomen vertoonden, bliezen de honden hun laatste adem uit. Sarah Matkoski verloor twee van haar huisdieren. “Onze drie jonge kinderen zagen hoe Netteke en Tuban hun laatste adem uitbliezen.”

Het was Pieter Vanacker van dierenartsenpraktijk Anthemis in het Vlaams-Brabantse Ramsdonk bij Kapelle-op-den-Bos die zondagavond aan de alarmbel trok. Nadat hij vrijdagavond al een hond in verdachte omstandigheden zag overlijden, gebeurde zondag hetzelfde met twee andere viervoeters. “De baasjes waren telkens gaan wandelen in de weiden en in het bosje naast het bedrijf Promat, op de grens van Ramsdonk met Tisselt (Willebroek)”, vertelt de dierenarts.

De kinderen begrijpen niet hoe zoiets is kunnen gebeuren. Wanneer we over de dood van onze honden praten, schermen ze hun oren af. Het verdriet is bijzonder groot Sarah Matkoski

“Korte tijd later gingen de viervoeters in shock en hadden ze spastische trekken. Amper tien minuten later waren ze dood. Op de hond die vrijdagavond gestorven is, wordt de komende dagen een autopsie uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Maar aangezien er zondag opnieuw twee viervoeters in exact dezelfde omstandigheden om het leven kwamen, is het zo goed als zeker dat de honden vergif aten. Het gaat hier om een extreme vergiftiging, want tussen de eerste symptomen en de dood zaten amper tien minuten. Dit heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt. We vragen wandelaars dan ook om tijdelijk niet meer te wandelen in de omgeving van Promat.”

Adrenalineshot

Sarah Matkoski, haar man en hun drie kinderen van 7, 7 en 9 jaar oud, moesten zondag afscheid nemen van bordercollie Tuban (4,5 jaar oud) en labrador Netteke (2 jaar oud). “Mijn man was in de late namiddag met beide honden gaan wandelen en meteen na hun thuiskomst begonnen de viervoeters heel raar te doen”, doet Sarah Matkoski het verhaal. “De dierenarts was er snel bij en diende nog een adrenalineshot toe, maar vergeefs. Voor de ogen van onze drie kinderen bliezen Netteke en Tuban hun laatste adem uit. Verschrikkelijk. De kinderen begrijpen niet hoe zoiets is kunnen gebeuren. Wanneer we over de dood van onze honden praten, schermen ze hun oren af. Het verdriet is bijzonder groot.”

Familielid

Ook voor Ann De Baere, haar man Dragan Jeremic en hun drie kinderen werd het een verschrikkelijk weekend. Zij zagen vrijdagavond Thorax, een 3,5 jaar oude American Stafford, voor hun ogen sterven. “Een litteken voor de rest van ons leven”, aldus Ann. “Een huisdier vergiftigen, wie doet nu zoiets? Onze levensstijl was helemaal op Thorax afgestemd. We verliezen dan ook een familielid.”

De dierenarts was er snel bij en diende nog een adrenalineshot toe, maar vergeefs. Voor de ogen van onze drie kinderen bliezen Netteke en Tuban hun laatste adem uit. Verschrikkelijk Sarah Matkoski

De baasjes van de drie honden en dierenarts Pieter Vanacker dienden inmiddels een klacht in bij de politie. “We hopen dat de dader boet voor wat hij heeft aangericht”, klinkt het. “Daarnaast hebben we de politie gevraagd om de omgeving af te zetten om te voorkomen dat er nog meer honden vergiftigd worden. Voorlopig is het wegje wel nog toegankelijk.”

De lokale politie KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) is op de hoogte van het voorval. “Onze agenten gingen afgelopen weekend ter plaatse, maar vonden voorlopig geen sporen van vergif”, zegt commissaris Freddy Van Heymbeeck. “Uiteraard voeren we wel een onderzoek naar de feiten.”