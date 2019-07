Door hitte start afvalophaling Intradura uur vroeger RDK

Inwoners van Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen en Wemmel moeten hun afval deze week vóór 5 uur 's morgens buiten zetten, want door de hittegolf komen de ploegen van Intradura al zeker tot en met vrijdag een uurtje vroeger langs.

Op die manier wil de afvalintercommunale vermijden dat de afvalophalers in de zware namiddaghitte moeten werken. Zo zullen ze de hele week al om 5 uur in plaats van om 6 uur aan hun werkdag starten. “Onze ophalers moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord”, zegt Gunther Van Heymbeeck, Operations Manager bij Intradura. Inwoners mogen hun afval de dag voordien al vanaf 18 uur buiten zetten.