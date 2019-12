Discussie over toekomst adviesraden na plots ontslag voorzitter sportraad Robby Dierickx

05 december 2019

14u36 0 Kapelle-Op-Den-Bos “De gemeente wil geen adviesraden meer, maar verkiest ze te vervangen door eigen werkgroepen waarin zogenaamde experten zetelen.” Het plotse ontslag van Guy Slachmuylders, voorzitter van de sportraad, na een uiteenzetting van burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) is volgens oppositiepartij CD&V het bewijs dat de toekomst van de adviesraden op de helling staat. Huysmans spreekt dat echter tegen.

17 jaar lang was hij een drijvende kracht van de sportraad, waarvan ook een ruime tijd als voorzitter, maar eind vorige week diende Guy Slachmuylders plots zijn ontslag in. Volgens Ann Van Rompaey van CD&V kwam dat ontslag er nadat burgemeester Renaat Huysmans zijn visie over en plannen met de adviesraden toelichtte. “Eigenlijk wil de huidige meerderheid (N-VA en Groen) geen adviesraden meer en verkiest men ze te vervangen door eigen werkgroepen waarin zogenaamde ‘experten’ zetelen”, aldus Van Rompaey. “Terecht vrezen de leden van de sportraad dat de zogenaamde experten niet apolitiek zullen zijn en ze zelf niet meer autonoom zullen kunnen werken en beslissen. Ik begrijp hun bekommernis en diepe ontgoocheling dan ook. In het verleden werd de inzet van deze vrijwilligers altijd gewaardeerd door het bestuur. Ik betreur het huidige gebrek aan respect voor al deze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze dorpsgemeenschap.”

Ongezonde situatie

Burgemeester Renaat Huysmans weerlegt dat hij van plan is om de adviesraden op te doeken. “Integendeel. We willen de adviesraden net opwaarderen. Ik heb donderdag gewoon duidelijk gemaakt dat er iets moest veranderen aan de werkwijze. Vandaag is het immers zo dat de gemeente een evenement – bijvoorbeeld de scholenveldloop – organiseert en daarbij de steun van de sportraad krijgt. Die sportraad int vervolgens geld om haar onkosten te dekken en stort de overschot door naar de gemeente. Dat is geen gezonde situatie. We willen terugkeren naar een echte adviesraad, die met andere woorden advies geeft. Mogelijk komt er één overkoepelende adviesraad waarin de huidige leden van de verschillende raden advies kunnen geven over hun ‘eigen’ domein. De vrees dat de politiek zich zal ‘moeien’ in die raden is onterecht.”