De Watergroep promoot kraantjeswater en plaatst in heel Vlaanderen 800 drinkwatertappunten Robby Dierickx

09 september 2019

16u15 0 Kapelle-Op-Den-Bos In een gemeenteschool in het Vlaams-Brabantse Kapelle-op-den-Bos heeft De Watergroep maandag een eerste drinkwatertappunt geopend. De Watergroep gaat de komende maanden in heel Vlaanderen 800 van die tapkraantjes met gratis kraantjeswater plaatsen. Daarmee wil men het kraantjeswater promoten. Acteur Herman Verbruggen is peter van het project.

“Kraanwater is een topproduct dat op elk moment van de dag beschikbaar is en waarbij geen verpakking of transport aan te pas komt”, zegt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. “Het schenken van deze tappunten past perfect in het duurzaamheidsbeleid dat we voeren en waarmee we nog meer mensen willen overtuigen van de voordelen van kraantjeswater.”

Dat het eerste van de in totaal 800 tappunten in Kapelle-op-den-Bos kwam te staan, is niet toevallig. Het was immers de eerste gemeente die het kraantjeswatercharter ondertekende. Dit charter is een initiatief van drinKraantjeswater, een project van De Watergroep waarmee het bedrijf scholen en gemeenten wil aanzetten om meer kraanwater te drinken. Alle gemeenten die het charter ondertekenden, krijgen de mogelijkheid om zo’n tappunten te plaatsen. Het gaat niet om buitentapkranen. Ze worden alleen in gebouwen geplaatst. (RDK)