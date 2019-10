De Sint meert niet langer op een weekdag aan: gemeentebestuur kiest voor nieuw concept RDK

25 oktober 2019

09u26 7 Kapelle-Op-Den-Bos Daar waar Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten de voorbije jaren telkens op een weekdag met hun stoomboot aanmeerden aan de Calandrokaai in Kapelle-op-den-Bos, doen ze dat dit jaar voor het eerst op een zaterdag. Met het nieuwe concept hoopt het schepencollege nog meer kinderen bij het feest te betrekken. Kinderen prikken het best zaterdag 23 november in hun agenda.

De Sint pakt het dit jaar ietwat grootser aan dan de voorbije jaren in Kapelle-op-den-Bos. Op zaterdag 23 november zakken hij en zijn Zwarte Pieten naar de Calandrokaai af. Om 13.30 uur worden ze met hun stoomboot uit Spanje verwacht aan de kaai. Ze brengen heel wat lekkers en pietenstreken mee. Nadien trekken de Sint en de pieten in een stoet door de gemeente. Om 14.30 uur is er een speciale Sinterklaasshow in de Marktstraat. Aansluitend trekt het hele gezelschap voor een optreden van de KetnetBand naar het Marktplein.

Met het nieuwe Sinterklaas-concept hoopt het nieuwe Kapelse gemeentebestuur meer kinderen te bereiken om zo een groots familiefeest te creëren. “De voorbije jaren werden alleen de kinderen van de lagere scholen uitgenodigd, maar peuters die nog niet naar school gingen, bleven wat in de koude staan”, zegt schepen Lena Ghysels (N-VA). “Zij zullen voortaan ook kunnen zien hoe de Sint aanmeert in onze gemeente.”