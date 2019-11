De Sint komt, dus moet het verkeer wijken Robby Dierickx

20 november 2019

09u37 0 Kapelle-Op-Den-Bos De intrede van Sinterklaas en zijn zwarte pieten komende zaterdag in Kapelle-op-den-Bos heeft een zekere impact op het verkeer in de gemeente. Zo geldt in drie straten eenrichtingsverkeer en mag er her en der niet geparkeerd worden.

De Sint en zijn gevolg meren rond 13.30 uur aan aan de Calandrokaai in Kapelle-op-den-Bos. Nadien trekt het gezelschap in stoet door de gemeente. Daardoor geldt tussen 13.30 en 14.30 uur eenrichtingsverkeer op het traject. In de Mechelseweg zal nog richting de Pastoriestraat gereden mogen worden, in de Pastoriestraat richting de Zetselstraat en in de Zetselstraat richting het Marktplein. Op dat Marktplein zal in de zone rond het podium een parkeerverbod gelden van vrijdag 8 uur tot en met maandag 12 uur. Op de rest van het plein mag op zaterdag van 6 tot 20 uur niet geparkeerd worden.

Voorts geldt er op zaterdag ook een parkeerverbod langs de Westdijk ter hoogte van de Calandrokaai van 12.30 tot 14.30 uur, in de Pastoriestraat tussen de Mechelseweg en de Zetselstraat van 12.30 tot 15.30 uur en in de Zetselstraat tussen de Pastoriestraat en het Marktplein van 12.30 tot 15.30 uur.