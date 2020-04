De lockdown van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: “Ik kijk ernaar uit om familie weer te zien en een voetbalmatch te kunnen meepikken”

Kapelle-Op-Den-Bos

Als voorzitter van Club Brugge, Uplace en Itinera en als volbloed ondernemer is Bart Verhaeghe (55) altijd al een bezige bij geweest, maar ook hij zit momenteel ‘in zijn kot’ in Kapelle-op-den-Bos. Toch is er van verveling nog geen sprake. “Het werk staat namelijk niet op een lager pitje”, klinkt het. Voorts staat samen sporten met zijn vrouw en drie kinderen dezer dagen ook met rood aangestipt in de agenda. Het overzicht van hoe bekend Vlaams-Brabant de lockdown beleeft, vind je hier