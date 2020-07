De eerste zomer van Blend: “Dankzij takeaway konden we lockdown overleven”

Kapelle-Op-Den-Bos

Een nieuwe zaak, een droom die uitkomt na maanden voorbereidingswerk... Maar dan breekt er een pandemie uit. In onze reeks ‘ De eerste zomer van ’ spreken startende handelaars in Brussel en de rand over ondernemen in coronatijden. Vandaag: Blend in Kapelle-op-den-Bos. “We konden net iets verdienen toen we plotsklaps de deuren moesten sluiten”, zegt zaakvoerster Julie Verbruggen.