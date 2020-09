Daders plegen ramkraak op bankkantoor in Nieuwenrode met gestolen bulldozer Stephanie Romans Robby Dierickx

23 september 2020

08u46 0 Kapelle-Op-Den-Bos Onbekende daders hebben vannacht een ramkraak gepleegd op een Crelan-filiaal in Nieuwenrode. Met een gestolen bulldozer reden ze tegen de gevel van de bank. Toen de politie aankwam, vluchtten ze in een gestolen wagen richting Nederland.

De daders hebben vannacht verschillende voertuigen gestolen of proberen te stelen om de ramkraak mee te plegen. Dat zegt de burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, Renaat Huysmans (N-VA): “Eerst hebben ze in de buurt een vier maal vier met aanhangwagen gepikt", zegt hij. “Daarna gingen ze naar Rodal in Nieuwenrode (een tegelfirma, red.). Daar probeerden ze vrachtwagens te stelen. Toen dat mislukte hebben ze een bulldozer meegenomen.”

Buurman bekogeld

Met die bulldozer ramden de daders vannacht minutenlang tegen de gevel van het Crelan-bankkantoor in de Paddegatstraat. “Een buurman is door het lawaai met een zaklamp naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Die man hebben ze bekogeld met stenen. Ook een auto die voorbij reed is met stenen bekogeld. Vlak erna is de politie ter plaatse gekomen. De daders zijn toen te voet gevlucht richting Donkere Ham.”

Daar hebben de daders opnieuw een voertuig gestolen. Daarmee zijn ze vermoedelijk via de E19 in de richting van Nederland gereden. “We vermoeden dat ze in de bank geld hebben buitgemaakt. Hoeveel is nog niet bekend. De gerechtelijke politie doet een onderzoek.”