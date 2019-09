Dader momenteel weer vrij na aanval op buren. “Mijn vrouw en ik zien ons genoodzaakt te verhuizen” Margo Koekoekx

17 september 2019

16u41 0 Kapelle-Op-Den-Bos Leon Marivoet (63), die gisteren samen met zijn vrouw slachtoffer werd na een burenruzie aan de Okay in Kapelle-op-den-Bos, mocht vanacht om 2uur het ziekenhuis verlaten. Maar daarmee is de kous niet af. Iedereen in de omgeving is geschokt. Het is al de zoveelste keer dat er een pv tegen P.G. wordt opgesteld. “Ik ben de politie heel dankbaar voor hetgeen wat ze doen en de hulp die ze hebben geboden, helaas staan ook zij een wat machteloos”, klinkt het bij Marivoet. Een klein detail: de dertiger loopt momenteel weer op vrije voeten.

Vroeg of laat gaat er iets ernstig gebeuren is het niet bij mij, dan is het bij een ander Leon Marivoet

De buren vinden het allemaal “De-gou-tant”.

“Ik heb slechts wat slagen en schoppen gehad, voor mij valt het nog mee maar veel erger is het voor mijn vrouw, voor haar is dit echt een trauma. Het is al de tweede keer dat hij haar onder spuwde en aanviel. We worden momenteel bijgestaan door buren die eerder trouwens ook al problemen hadden met P.G.. Drie maanden geleden heeft hij nog geprobeerd om de zoon van een buurvrouw omver te rijden. Dat is toch niet meer normaal?! We zeggen het tegen iedereen, hier blijft het niet bij. Vroeg of laat gaat er iets ernstig gebeuren is het niet bij mij, dan is het bij een ander”, waarschuwt Marivoet.

“Sinds een zestal jaren gebeurde hier het ene na het andere incident. Soms is het wel een periode rustig, soms heeft hij weer een proces lopen met één van de andere buren. Gelukkig hebben we veel goede vrienden waaronder een psychologe, die ook reeds haar hulp heeft aangeboden”, verteld Leon. Het is nu de onderzoeksrechter die gaat beslissen wat er moet gebeuren met P.G..