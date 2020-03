Coronavirus wordt Maria (89) fataal: familie wil beperkte uitvaartplechtigheid streamen Robby Dierickx

30 maart 2020

16u07 1 Kapelle-Op-Den-Bos In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos is de 89-jarige Barbara ‘Maria’ Van Roy zaterdag overleden. Enkele dagen voordien had ze positief getest op het coronavirus. Woensdag – op wat haar 90ste verjaardag zou geweest zijn – vindt de afscheidsplechtigheid in beperkte kring in de Sint-Niklaaskerk plaats. De familie wil de plechtigheid streamen, zodat alle familieleden en bewoners van Akapella de dienst kunnen volgen.

Afgelopen weekend raakte bekend dat in het woonzorgcentrum in Kapelle-op-den-Bos twaalf bewoners en acht personeelsleden besmet waren met het coronavirus. De 89-jarige Barbara Van Roy – beter gekend als Maria en al twaalf jaar bewoonster van Akapella – overleed afgelopen zaterdag. Of het coronavirus de doodsoorzaak is, is nog niet geheel duidelijk, maar ze testte wel positief.

Volgens de familie is het wel zeker dat Maria het slachtoffer werd van Covid-19. “Ze had al enkele dagen ademhalingsproblemen”, zegt kleinzoon Raf Van Campenhout. “Voordien verkeerde ze – ondanks dat ze wat verward was – wel nog in relatief goede gezondheid gezien haar leeftijd. Maar plots ging ze snel achteruit. Ze koos ervoor om niet beademd te worden. In het verleden liet ze namelijk al verstaan dat we haar moesten laten gaan zodra er iets met haar zou gebeuren.”

Ze heeft heel haar leven voor ons gegeven en dit was één van de laatste dingen die we voor haar konden terugdoen, maar dat werd ons jammer genoeg ontnomen Kinderen van Barbara ‘Maria’ Van Roy

Omdat het rusthuis – net als de andere woonzorgcentra in ons land – al enkele weken in lockdown was door het coronavirus, heeft de familie geen afscheid kunnen nemen van Maria. Haar kinderen zijn nog te geëmotioneerd om hun verhaal te doen, maar laten wel weten dat ze het verschrikkelijk vinden dat ze de laatste momenten niet meer met hun moeder konden doorbrengen. “Ze heeft heel haar leven voor ons gegeven en dit was één van de laatste dingen die we voor haar konden terugdoen, maar dat werd ons jammer genoeg ontnomen”, klinkt het. “Mijn grootmoeder zat steeds vol levenslust en kwam graag onder de mensen”, aldus kleinzoon Raf. “Dat ze nu eenzaam haar laatste adem moest uitblazen, is pijnlijk.”

Begrafenis streamen

Nu woensdag – net op de dag waarop Maria haar 90ste verjaardag zou vieren – vindt in de Sint-Niklaaskerk in Kapelle-op-den-Bos de afscheidsplechtigheid plaats. Door de strenge coronamaatregelen mogen slechts twintig mensen de uitvaart volgen. “Maar ik denk eraan om het hele gebeuren te streamen”, zegt kleinzoon Raf nog. “Pastoor Jean-Marie D’Hollander zond de misviering van afgelopen zondag immers ook live op Facebook uit, dus het leek me goed om dat ook voor de uitvaartplechtigheid van mijn grootmoeder te doen. Op die manier kunnen alle familieleden en ook de bewoners van woonzorgcentrum Akapella de plechtigheid volgen. Ik ga nu nog met de pastoor bekijken wat mogelijk is.”

Geen testen meer

Ondertussen worden de maatregelen rond het coronavirus in woonzorgcentrum Akapella, waar tachtig mensen in het rusthuis en dertig in de assistentiewoningen wonen, nog aangescherpt. “Momenteel tellen we twintig bevestigde besmettingen”, geeft Anthony Cafmeyer van de rusthuisgroep Vivalto Home mee. “Het exacte aantal besmettingen kennen we niet, aangezien er momenteel niet meer getest wordt. De bewoners die positief testten of die symptomen vertonen, blijven in quarantaine op hun kamer. Wie geen symptomen heeft, mag onder begeleiding nog een wandeling in de tuin maken. Voorts beschikken we voorlopig nog over voldoende beschermingsmateriaal voor het personeel.”