Celstraf met uitstel voor man die schrikbewind voerde binnen eigen gezin Wouter Hertogs

03 september 2020

13u20 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een man uit Kapelle-op-den-Bos is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel omdat hij jarenlang een schrikbewind voerde in zijn gezin. Hij mishandelde zijn vrouw zowel fysiek als psychisch en verwondde bij een tussenkomst van de politie een agent.

D.V. had al jarenlang een buitenechtelijke relatie en woonde ook samen met zijn minnares maar toch kwam hij nog dagelijks bij zijn vrouw op bezoek om haar te controleren. De dochter van het koppel had enkele jaren eerder al het huis verlaten omdat ze geen enkel contact meer wilde met haar vader. Zowel in februari als in april 2018 liep de situatie dermate uit de hand dat de politie moest tussenkomen in de gezinswoning. Bij die laatste tussenkomst ging meneer als een razende tekeer. Hij verzette zich zodanig tegen de politie dat één van de agenten gewond raakte.

Privédetective

Volgens de advocaat van de vrouw toonde D.V zich ondanks zijn buitenechtelijke relatie ziekelijk jaloers en stuurde hij zelfs vanuit de gevangenis een privédetective om zijn vrouw te volgen. De verdediging had ter zitting alle tenlasteleggingen betwist. Zo was er volgens de advocaat van D.V. geen enkel proces-verbaal waarin melding werd gemaakt van een gewonde politieman. Ook zou D.V. zijn vrouw nooit mishandeld hebben. “Zij leed aan lupus, de rode striemen die vastgesteld werden, zijn het gevolg van die ziekte”, klonk het, die wel toegaf dat het koppel enkel nog een verstandshuwelijk had. “Beiden hadden daarbij hun eigen liefdesleven, en dat gaf aanleiding tot veel jaloezie en twisten, ook al was dat zo afgesproken. Mijn cliënt heeft altijd klaargestaan voor zijn zieke vrouw.”

De rechtbank geloofde geen snars van deze versie en achtte alle tenlasteleggingen bewezen. Naast de celstraf met uitstel kreeg hij ook een boete van 800 euro.