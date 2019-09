Cafés hebben pak minder afval: Wim Dufraing maakt kunstwerken met… kroonkurken Hobbykunstenaar denkt aan exposeren en overweegt werken te verkopen voor goed doel Robby Dierickx

12 september 2019

15u47 1 Kapelle-Op-Den-Bos Hij was al stand-up comedian, leerkracht en cartoonist, maar nu is Wim Dufraing uit Kapelle-op-den-Bos ook kunstenaar. En hoe! De 46-jarige Dufraing maakt kunstwerken met… kroonkurken die hij van drie cafés krijgt. “Een rustgevende hobby waarmee ik de afvalberg ook nog eens verklein”, klinkt het. De hobbykunstenaar denkt aan exposeren en overweegt zijn werken te verkopen voor het goede doel.

Zijn werkatelier naast zijn woning in de Londerzeelseweg in Ramsdonk ligt bezaaid met tienduizenden kroonkurken: in zakken, dozen en zelfs gewoon op de grond. “Alles moet per kleur gesorteerd worden, hé”, zegt Wim Dufraing, die in het dorp vooral gekend staat als stand-up comedian, leerkracht in het Sint-Theresiacollege en cartoonist. Wat echter bijna niemand – op zijn familie en dichte vriendenkring na – weet, is dat Dufraing al zowat twee jaar in alle stilte aan kunstwerken met kroonkurken werkt. Het resultaat is fenomenaal. In zijn atelier prijken onder meer een portret van Che Guevara, een zelfportret en een kunstwerk van een ijsvogel. Werken die uitsluitend uit kroonkurken van flesjes bier en frisdrank bestaan.

“Een uit de hand gelopen hobby”, verduidelijkt de leerkracht. “Drie jaar geleden kreeg ik de opdracht om samen met de leerlingen een zo goedkoop mogelijk kunstwerk te maken. Plots kreeg ik het idee om met kroonkurken te werken. Het resultaat was – in tegenstelling tot wat ik verwachtte – heel positief. Ik kreeg de smaak helemaal te pakken en trok naar drie cafés in het dorp met de vraag al hun kroonkurken voor mij te bewaren.”

Exposeren

Twee jaar en dertien kunstwerken later plaatste de hobbykunstenaar zijn werken deze week voor het eerst online. “De reacties zijn overweldigend”, aldus een verraste Dufraing. “De ene vroeg wanneer ik ga exposeren en heel wat anderen zeiden geïnteresseerd te zijn om de werken te kopen. Dit had ik op voorhand nooit verwacht. Voor mij is het maken van kunstwerken met kroonkurken een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Soms werk ik hele nachten door omdat het zo rustgevend is. Maar nu de reacties zo positief zijn, overweeg ik te exposeren. Liever niet in een museum, maar ik denk aan een soort flashmob ergens in een stad of aan een station. Ik wil iedereen de kans geven te kunnen genieten van de werken. Daarnaast denk ik er ook aan om enkele werken te verkopen. Niet om er rijk van te worden, maar om het werkmateriaal dat ik ervoor koop – een doos silicone kost al gauw 200 euro – te drukken. De rest van de opbrengst zou ik aan een goed doel schenken.”

Afvalkunst

De hobbykunstenaar beseft dat hij met zijn ‘afvalkunst’ ook mee de afvalberg verkleint. “Dat is ook één van de doelen: ik wil mensen duidelijk maken dat je van datgene wat je normaal weggooit ook iets moois kan maken”, aldus nog Dufraing. “Daarom wil ik in de nabije toekomst ook een kunstwerk van PMD-afval in combinatie met kroonkurken maken. Als ik mensen daarmee bewust kan maken dat afval niet altijd afval hoeft te zijn, dan ben ik tevreden.”