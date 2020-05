Café-uitbaters kanten zich tegen plannen zomerbar: “Na coronavirus hebben we onze klanten écht nodig” Organisatie Bar Bascule wil kroegen naar eigen zeggen betrekken bij evenement Robby Dierickx

12 mei 2020

15u42 10 Kapelle-Op-Den-Bos Na een dramatische lente door het coronavirus vrezen cafébazen in Kapelle-op-den-Bos nu ook voor een zwarte zomer. Aanleiding is de mogelijke komst van een pop-upzomerbar. “Indien we de deuren in de zomer mogen heropenen, dreigen we onze klanten aan de bar te verliezen”, klinkt het. De organisatie zegt dan weer dat het de cafés nog bij het project wilde betrekken, maar dat alles on hold staat door het coronavirus.

Al acht weken vloeit er geen bier meer door de leidingen in de cafés in ons land als gevolg van het coronavirus. Mogelijk komt er op 8 juni meer duidelijkheid over de toekomst van horecazaken, maar zelfs indien de kroegen hun deuren in de zomer mogen heropenen, vrezen de uitbaters van zeven cafés in Kapelle-op-den-Bos dramatische zomermaanden. Enkele vrienden willen namelijk een pop-upzomerbar organiseren op een ‘vergeten’ locatie langs de vaart. De uitbaters van De Plekpot, De Vriendschap, Onder Den Toren, Rembrandt, Sporthuis, Bocht 10 en ’t Kaffeeke bundelen daarom de krachten en vechten de komst van zomerbar Bar Bascule aan.

“We moeten nu al acht weken noodgedwongen de deuren sluiten, waardoor we al onze inkomsten verliezen”, zegt Marvin Christiaens, uitbater van café De Plekpot en spreekbuis van de zeven Kapelse kroegen. “Stel dat we op 1 juli mogen heropenen, maar dan plots met een zomerbar te kampen krijgen, lijden we opnieuw inkomstenverlies. En wat indien er na de zomer een tweede golf van coronabesmettingen komt en we opnieuw de deuren moeten sluiten? Dan dreigt een financiële ramp voor de café-uitbaters.”

Duizenden euro’s

Volgens de zeven cafébazen leeft het plan van de zomerbar ondertussen al een jaar, maar werden ze zelf pas enkele weken geleden vluchtig gevraagd om mee op de kar te springen. “Door een dag te komen tappen, waardoor we ons eigen café dus moesten sluiten”, aldus nog Marvin. “Dat is geen oplossing, hé. Als zo’n pop-upbar zestig dagen open is, dan dreigt elk café over de hele zomer gespreid enkele duizenden euro’s te verliezen. En dat net na zo’n dramatische periode door het coronavirus.”

Jan Kennis van vzw PRoost, de organisatie achter pop-upbar Bar Bascule, zegt dat het nooit de bedoeling was om tegen de schenen van de horecazaken te schoppen. “Integendeel, we willen alle Kapelse handelszaken bij ons project betrekken, ook de cafés”, klinkt het. “Dat was al het geval met heel wat zaken, maar door het coronavirus staat de hele organisatie on hold en werden de horecazaken nog niet gevraagd. Het gaat trouwens niet om een traditionele zomerbar waar je uitsluitend iets kan drinken, maar waar allerlei activiteiten gepland staan van yoga tot fitness en zelfs thema-avonden om de lokale handelaars in de kijker te zetten.”

Als zo’n pop-upbar zestig dagen open is, dan dreigt elk café over de hele zomer gespreid enkele duizenden euro’s te verliezen. En dat net na zo’n dramatische periode door het coronavirus Marvin Christiaens, uitbater De Plekpot

Opbrengst naar cafés

“De kritiek dat we het via dit zomerevent extra moeilijk zouden maken voor de lokale cafés, begrijpen we uiteraard gezien de huidige situatie”, aldus nog Jan kennis. “Toch zijn we het er niet helemaal mee eens. We richten ons op een ander publiek zoals gezinnen en fietsende passanten, en proberen in onze plannen actief een plaats te voorzien voor de lokale horeca zoals een fietstocht langs de kroegen. Bovendien beslisten we door de coronacrisis om een deel van de opbrengst te schenken aan de cafés. Inmiddels hebben we onze aanvraag officieel ingediend, maar door het coronavirus is het nog onzeker of het evenement wel kan plaatsvinden. Lukt het deze zomer niet, dan willen we het volgend jaar voor het eerst organiseren.”

We richten ons op een ander publiek zoals gezinnen en fietsende passanten, en proberen in onze plannen actief een plaats te voorzien voor de lokale horeca zoals een fietstocht langs de kroegen Organisator Jan Kennis

De café-uitbaters willen echter dat de gemeente het hele evenement verbiedt en ook in de toekomst aanvragen voor dergelijke evenementen – zoals het EK- of WK-dorp – weigert. Schepen voor Lokale Economie Lena Ghysels (N-VA) zegt dat de gemeente voorlopig nog geen officiële aanvraag voor Bar Bascule kreeg. “Ik kan er momenteel dan ook nog niets over kwijt”, laat ze weten.