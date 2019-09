Buurt over man die buurvrouw aanreed met winkelkar in Okay: “Die man is gevaarlijk en moet hier weg” SHVM

19 september 2019

18u03 1 Kapelle-op-den-Bos Afgelopen maandag werd Leon Marivoet samen met zijn vrouw slachtoffer van een uit de hand gelopen Afgelopen maandag werd Leon Marivoet samen met zijn vrouw slachtoffer van een uit de hand gelopen burenruzie in de Okay in Kapelle-op-den-Bos. De dader, P.G, liep kort daarna weer vrij rond. Bij verschillende buren van de man opende het incident opnieuw oude wonden.

De inwoners van de woonwijk zijn naar eigen zeggen de situaties die P. veroorzaakt grondig beu. Twee onder hen getuigen, waaronder Dario, een achterbuur van P.G. Hij maakte naar eigen zeggen al schokkende dingen mee met hem en diens schoonmoeder.

“We vernamen van een kennis dat er verhalen rond gingen over een vriend van me”, begint Dario. “De bron bleek de schoonmoeder te zijn. Ze vertelde dat een vriend van me in een pleeggezin zat en niet van de drugs af kon blijven, wat absoluut niet het geval is. Omdat we verhaal wilden halen bij haar, besloten we haar een bezoekje te brengen. Bij aankomst zat ze op een bankje. We vroegen haar vervolgens wat er aan de hand was en waarom ze zulke lelijke dingen over die jongen rondbazuinde. Daarop begon de vrouw meteen te dreigen en kregen we een serieuze woordenwisseling.”

Iedere keer we een voet buiten zetten,

bedreigt hij ons Dario, achterbuur van P.G.

Maar volgens Dario bleef het niet bij een scheldpartij. “Even later stapten mijn vriend en ik richting de plaatselijke bibliotheek. Op dat moment zagen we P. in zijn wagen. Hij kwam onze richting uit met hoge snelheid en probeerde ons meerdere malen klem te rijden. Uit paniek begonnen we te lopen, waardoor we ook nog een aantal spullen onderweg verloren. We zijn dan snel bij de mama van mijn vriend binnengegaan. Alsof dat nog niet genoeg was, diende P.’s schoonmoeder klacht in tegen ons. Ze draaide haar verhaal bij de politie volledig om, alsof wij haar hadden bedreigd. Om die reden stapten we zelf naar het bureel om ons verhaal te doen. Uiteindelijk werd de klacht geseponeerd.”

Het slachtoffer stapt soms naar eigen zeggen met een klein hartje naar buiten, “maar iedere keer dat we hem tegenkomen, proberen we hem te negeren. Om toch de aandacht te trekken, dreigt hij weer met van alles en nog wat, en steekt zijn middenvinger op. We snappen gewoon niet wat we deze persoon ooit misdaan hebben. Je went er wel aan, maar we hopen toch dat het op een dag stopt. Ik woon hier al mijn hele leven en ben niet van plan om snel te verhuizen.”

Aanval om aspergeplanten

Niet enkel Dario kreeg te maken met P.’s uitspattingen. Patrick, een hartpatiënt, kreeg een vuistslag in het gezicht. “Ik heb hartproblemen en draag een pacemaker”, zegt Patrick. “Mezelf opjutten is dus zeker niet aan de orde aangezien ik mijn hartslag onder de 70 moet houden. Op een dag zag ik P.’s zoon door de aspergeplanten lopen, die eigendom zijn van twee buren. Ik maakte hem erop attent dat dit niet hoort en hij van andermans spullen af moet blijven. Even later kwam P, in gezelschap van zijn vrouw, aanbellen. Hij vond het namelijk niet acceptabel dat ik zijn zoon de les zou spellen en verkocht me daarop een serieuze dreun in het aangezicht. De ambulance kwam vervolgens ter plaatse en bood me de eerste hulp. Mijn wang zag volledig blauw en het bloed liep van m’n gezicht. Het feit dat ik hartpatiënt ben, deert hem duidelijk niet. Ik diende klacht in bij de politie en kwam later te weten dat die man al zo’n 11 pv’s tegen zich heeft lopen.”

“Een tijd later passeerde ik voorbij zijn woonst”, gaat Patrick verder. “Hij riep: ‘Volgende keer zal het erger zijn.’

Invloed op gezondheid

Ook Patrick is alert wanneer hij een stap naar buiten zet. “Ik ben wel zeer voorzichtig. Die man is gevaarlijk. Hij is sneller dan ik en ik voel de behoefte niet om me nog meer te ergeren. Ik geef wel toe dat hij een invloed heeft op mijn gezondheid, maar ik laat het niet toe dat hij me kapot maakt. We hopen dat ze snel een andere woonst krijgen, want een ding staat vast: ik verroer me niet.”

De buren tegen wie de aantijgingen lopen, waren nog niet beschikbaar voor commentaar.