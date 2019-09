Burenruzie ontaardt in Okay-warenhuis: kerel rijdt vrouw aan met winkelkar en slaat haar man bewusteloos 63-jarig slachtoffer in ziekenhuis met kneuzingen en gezwollen gelaat Robby Dierickx

16 september 2019

20u35 10 Kapelle-Op-Den-Bos In het Vlaams-Brabantse Ramsdonk bij Kapelle-op-den-Bos is een burenruzie maandagavond ontaard in een vechtpartij in het Okay-warenhuis. Een dertiger spuwde eerst zijn buurvrouw (46) in het gezicht en reed haar met opzet met zijn winkelkar aan. Nadien sloeg hij haar 63-jarige man bewusteloos op de parking. De dader werd opgepakt.

Al enkele jaren leven Leon Marivoet en zijn vrouw in onmin met één van hun buren. Maar maandagavond ontspoorde de burenruzie volledig. “Mijn vrouw was alleen naar het Okay-warenhuis in de Londerzeelseweg in Ramsdonk toen ze plots middenin de winkel aangevallen werd door de bewuste buurman”, doet Leon Marivoet het verhaal. “Hij spuwde mijn vrouw in haar aangezicht en reed vervolgens verschillende keren met zijn winkelkar tegen haar benen. Volledig in paniek belde ze me op, waarop ik naar het warenhuis trok. Ik kreeg echter de kans niet om mijn vrouw te helpen, want nog voor ik de winkel naar binnen kon, viel de buurman me aan. Na enkele rake vuistslagen verloor ik het bewustzijn. Gelukkig konden enkele omstanders de agressieveling van me af halen, want hij bleef me maar slaan en trappen, ook al lag ik roerloos op de grond.” De omstanders belden de politie, die de agressieve man oppakten.

Stiekem gevolgd

Leon en zijn vrouw werden op hun beurt afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bekwam het koppel maandagavond nog van de aanval. “Ik heb overal kneuzingen, mijn gezicht is gezwollen en ik vrees dat ik een lichte hersenschudding heb”, gaat Leon verder. “Mijn vrouw heeft pijn aan haar benen, want de dader reed haar verschillende keren met zijn winkelkar aan. Het is niet de eerste keer dat de buur zo agressief wordt. Vorige week spuwde hij nog zes keer in mijn vrouw haar gezicht. De politie werd erbij gehaald, maar hij bleef even agressief. Hij liet me nog weten dat hij me zou vermoorden. Uit schrik bleven we een week binnen. Tot vandaag. Hij moet gezien hebben dat mijn vrouw naar de winkel ging en is haar stiekem gevolgd. Ik mag van geluk spreken dat omstanders hem vrij snel van me af konden trekken. Wie weet wat er gebeurd zou zijn indien er geen getuigen waren...”

Verhuizen uit schrik

Bij politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) bevestigde men maandagavond dat er een vechtpartij was aan het Okay-warenhuis, maar meer informatie wilde men niet kwijt. Ondertussen denken Leon en zijn vrouw aan verhuizen. “Want waar eindigt dit? De dader heeft al elf processen-verbaal tegen zich lopen, maar toch is dit kunnen gebeuren. We hebben schrik en durven niet meer terug naar onze wijk. Dit is niet meer leefbaar.”