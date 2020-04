Buren mogen niet naar uitvaart van aan corona overleden Maria, dus brengen ze passend eerbetoon op straat Robby Dierickx

02 april 2020

11u00 2 Kapelle-Op-Den-Bos Met een groot applaus en ‘Een Ster’ van Stan Van Samang hebben de voormalige buren van Met een groot applaus en ‘Een Ster’ van Stan Van Samang hebben de voormalige buren van Barbara ‘Maria’ Van Roy , die afgelopen zaterdag op 89-jarige leeftijd in woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos aan het coronavirus overleed, woensdagavond afscheid van haar genomen. Ze mochten de uitvaartplechtigheid eerder op de dag door de strenge maatregelen immers niet bijwonen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Vandaag werd Barbara ‘Maria’ Van Roy te rusten gelegd. Speciaal voor haar, haar familieleden en alle slachtoffers van het coronavirus spelen we ‘Een Ster’ van Stan Van Samang”, zo luidde de introductie van één van de bewoners van de Schuttershofstraat en de Kerselaarlaan in Kapelle-op-den-Bos woensdagavond. Maria Van Roy verbleef de voorbije twaalf jaar in woonzorgcentrum Akapella, maar woonde de jaren voordien in de Schuttershofstraat, waar nu ook nog enkele van haar familieleden wonen.

Eerbetoon

“Aangezien we door de strenge maatregelen als gevolg van het coronavirus niet aanwezig mochten zijn op de uitvaartplechtigheid beslisten we om op straat voor een passend eerbetoon te zorgen”, zegt buurtbewoonster Anita Van Crombruggen. “’Een Ster’ was het eerste liedje dat woensdag in de kerk gespeeld werd, dus lieten we het woensdagavond ook door de luidsprekers galmen. Ondertussen zorgden de buren voor een prachtig applaus. Zaterdag, de dag waarop Maria overleed, deden we hetzelfde. Toen speelden we haar lievelingsliedje ‘La Vie en rose’ van Edith Piaf.”

USB-stick

Raf Van Campenhout, één van de kleinzonen van Maria, was ontroerd door het initiatief van de buren. “Dit doet uiteraard heel veel deugd”, laat hij weten. De kleinzoon streamde de uitvaartplechtigheid woensdag ook, al konden alleen zijn Facebookvrienden de video bekijken. “Een gevolg van de wet op de privacy. Maar ik heb de hele dienst ook op een USB-stick gezet, zodat de bewoners van Akapella de plechtigheid later nog kunnen bekijken”, besluit de kleinzoon.