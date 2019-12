Boekenhoekje in wachtzaal Kind & Gezin moet kinderen taalvaardiger maken Robby Dierickx

06 december 2019

09u04 0 Kapelle-Op-Den-Bos In de wachtzaal van Kind & Gezin in de Zetselstraat in Kapelle-op-den-Bos is sinds kort een bibpunt geïnstalleerd. In dat boekenhoekje kunnen de allerkleinsten kennismaken met boekjes. Dat moet hen taalvaardiger maken en moet ervoor zorgen dat ze sneller kunnen lezen.

Het is het tweede bibpunt in Kapelle-op-den-Bos, want begin dit jaar werd ook al zo’n boekenhoekje geopend in de wachtzaal van het OCMW-Sociaal Huis. Het kadert in het project Boekstart, een leesbevorderingsproject voor baby’s en peuters waarmee het Kapelse schepencollege volgend jaar van start gaat. Met deze bibpunten wacht de bibliotheek niet tot er bezoekers naar haar toekomen, maar zoekt de bib plekken op waar het een meerwaarde is om contact te zoeken met de inwoners van de gemeente. Niet alleen is het boekenhuisje bevorderlijk voor de taalvaardigheid van de kinderen en zullen ze er sneller door kunnen lezen, ook wordt de band tussen ouder en kind versterkt wanneer ze samen in een boekje kijken.

Bovendien is dit project een win-win voor Kind & Gezin en voor de bib. Kind & Gezin kreeg nieuwe boekjes in haar wachtzaal en de bibliotheek stimuleert ook buiten haar muren ouders om met (voor)lezen bezig te zijn.