Bliksem slaat in op boom: stam verandert in vuurbal RDK

06 juni 2019

Grote incidenten waren er volgens brandweerzone Vlaams-Brabant West niet door het korte, maar hevige onweer van woensdagavond. Ook gewonden vielen er niet. Toch moest de brandweer in totaal zowat 150 keer uitrukken. In Kapelle-op-den-Bos vond een opmerkelijke interventie plaats, want daar werd een boom het slachtoffer van een blikseminslag. De stam werd in stukken gespleten en binnenin vormde zich een grote vuurbal. De brandweer werd opgetrommeld om het vuur te blussen en maakte ondertussen een spectaculaire foto.