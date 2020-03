BioOrg reinigt scholen en gemeentehuis: “We halen de natuur naar binnen om het virus te verslaan” Robby Dierickx

18 maart 2020

12u01 7 Kapelle-Op-Den-Bos Het gemeentehuis en drie vrije basisscholen in Kapelle-op-den-Bos zijn woensdagvoormiddag gereinigd door een gespecialiseerde firma. Die benevelde alle banken en bureaus met bio-aerosols. Ook de gemeentescholen komen nog aan de beurt.

“Deze methode van de firma BioOrg zal de overdracht van het virus van mens op mens niet voorkomen, maar de scholen en het gemeentehuis reinigen zou wel een bijdrage kunnen leveren om de verspreiding van het virus af te remmen”, weet burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans (N-VA), die ook huisarts is.

“Het virus zal namelijk minder lang overleven op benevelde klinken, bureau-oppervlaktes en dergelijke”, aldus de burgemeester. Dit komt doordat de firma gebruikmaakt van een samenstelling van goede bacteriën waarmee de overlevingsduur van virussen op oppervlakten als glas, metaal en plastic ingekort wordt.

Om de beurt

Woensdagochtend was vrije basisschool De Kiem als eerste aan de beurt, nadien volgden vrije basisscholen De Pepel en Karamba. Aansluitend werd het gemeentehuis gereinigd. “Vrijdag, of ten laatste maandag, zal hetzelfde gebeuren in de gemeentelijke basisscholen en de buitenschoolse kinderopvang.

Beschermende laag

“We vernevelen de goede bacteriën uit het bos waardoor een beschermlaag van levende organismen voorkomt dat het virus zich kan aanhechten aan oppervlakken”, zegt Koen De Koster, CEO van BioOrg. “Door de natuur binnen te halen, verslaan we het virus met eigen wapens. Er is veel vraag naar het BioOrg-ecosysteem omdat het een beschermlaag legt op oppervlakken, maar ik wil benadrukken dat het mensen niet beschermt tegen de overdracht van virussen via handen, hoesten of niezen van geïnfecteerde mensen.”