Bewoners Paaleyck krijgen bezoek van Jo Vally: “Als je dementerende mensen ineens hele teksten hoort zingen. Dan ben je blij” Margo Koekoekx

21 augustus 2020

09u13 0 Kapelle-Op-Den-Bos Jo Vally popelt al lang om weer op het podium te kunnen staan. Hier en daar kan dat gelukkig ook weer. Zo kwam hij donderdagnamiddag wat ambiance brengen in woonzorgcentrum Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos.



“Onze bewoners keken er naar uit genoten er echt van!”, zegt directeur Katrin Blondeel. Na het optreden maakte hij tijd voor een babbel en een foto met de bewoners. Gezien hij van de streek is, kennen heel wat van onze mensen Jo of zijn familie.

Daarnaast blijkt nogmaals waarom Jo Vally zo geliefd is bij ouderen. Zijn teksten zijn in het Nederlands én ze gaan al jaren mee. “Wanneer je dementerende mensen weer hele teksten, woord voor woord juist hoort meezingen. Dan verschijnt er bij ons allemaal een lach op het gezicht”, aldus Katrin Blondeel.

Bij Paaleyck hopen ze het hele gebeuren nog eens over te doen wanneer er familie bij kan zijn. Nu was het als vanzelfsprekend in klein comité met de 55 bewoners en het personeel.

De komst van Jo werd mede mogelijk gemaakt door enkele lokale handelaars die het optreden sponsorden.