Alle zesdejaars krijgen fietsledverlichting cadeau van gemeente RDK

12 juni 2019

Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos gaat in op de vraag van de kindergemeenteraad om alle leerlingen van het zesde leerjaar van fietsverlichting te voorzien. Veel kinderen die naar de middelbare school gaan, doen dit immers met de fiets. Veiligheid is daarbij een belangrijk thema, zeker in donkere periodes. Daarom zijn schepen van Mobiliteit en Jeugd Hilde De Keersmaeker (N-VA), de jeugddienst en de kindergemeenteraad erin geslaagd om voor zowat 130 zesdejaars fietsverlichting aan te kopen. Zij zullen er vanaf volgend schooljaar gebruik van kunnen maken.