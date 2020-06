40 jaar oude Jan Bogaertsbrug krijgt nieuw elektromechanisch systeem: hinder voor weg- en treinverkeer Robby Dierickx

16 juni 2020

Kapelle-Op-Den-Bos De Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos wordt de komende weken grondig onder handen genomen. Zo krijgen zowel de brug voor het autoverkeer als de spoorwegbrug een nieuw elektromechanisch systeem. Het wegverkeer zal twee weekends hinder ondervinden, het treinverkeer zal van 4 tot en met 26 juli omgeleid worden.

De Vlaamse Waterweg en Infrabel voeren de werken aan de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos samen uit. Eigenlijk gaat het om twee bruggen: het gedeelte waarover de wagens rijden en de spoorwegbrug. Die eerste werd in 1979 gebouwd, de tweede in 1981. Na veertig jaar zijn de technische installaties van beide brugdelen echter verouderd waardoor de kans op storingen met impact op het trein-, weg- en scheepvaartverkeer toeneemt. De laatste jaren was de brug al meermaals defect, voornamelijk op hete dagen.

De komende twee weekends zorgen de werkzaamheden voor hinder voor het wegverkeer. Zo zal dat gedeelte van de brug in beide weekends niet toegankelijk zijn. Concreet wordt het oude besturingssysteem op 20 en 21 juni uit dienst genomen en komt het nieuwe in dienst. De brug moet regelmatig bewogen worden om het systeem te testen. Het weekend erop volgt een grote test en wordt het systeem waar nodig aangepast. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding via de brug in Humbeek volgen.

Geen treinen

De werken aan de spoorwegbrug hadden eigenlijk in de paasvakantie al moeten plaatsvinden, maar werden uitgesteld door het coronavirus. Daardoor zal er nu van 4 tot en met 26 juli gewerkt worden. Op de lijn Mechelen-Dendermonde is er in die periode geen treinverkeer mogelijk.

Na de werkzaamheden zal de Jan Bogaertsbrug van op afstand bediend kunnen worden vanuit Zemst. Alle systemen worden ontdubbeld. Wanneer één systeem uitvalt door een technische storing, neemt een back-upsysteem automatisch over.