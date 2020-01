16-jarige Dauwe is jongste finaliste in Topmodel International 2020 Robby Dierickx

14 januari 2020

11u44 3 Kapelle-Op-Den-Bos Zondag staat de amper 16-jarige Dauwe van Tilburg uit Kapelle-op-den-Bos in het befaamde variététheater Lido op de Champs-Elysées in Parijs, waar ze een gooi doet naar de titel in de wedstrijd Topmodel International 2020.

Zonder enige verwachtingen schreef Dauwe van Tilburg uit Kapelle-op-den-Bos zich vorig jaar in voor de talentenjacht Topmodel Belgium 2020. Tijdens de halve finales mocht ze voor het eerst in haar leven pronken op de catwalk tijdens een defilé. Ze deed het daar blijkbaar voortreffelijk, want de jury gunde haar een plek in de finale. “Een absolute verrassing, want ik heb geen enkele catwalk- of modellenervaring”, aldus Dauwe.

Wegens het 15-jarige bestaan van de wedstrijd werd de talentenjacht uitgebreid naar een ‘Topmodel International’. Die finale vindt nu zondag in de befaamde Lido op de Champs-Elysées in hartje Parijs plaats. De winnares, die verkozen wordt door een professionele jury bestaande uit prominente figuren uit de internationale mode- en fashionwereld, mag zich een jaar lang wereldwijd profileren als ‘Topmodel International 2020’.

Daarnaast is er ook een publieksprijs. Stemmen gebeurt via sms. Wie Dauwe naar de overwinning wil stuwen, moet TMI 20 naar 6659 sturen.