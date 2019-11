130 leerlingen gemeenteschool De Kei brengen zelfgemaakt Rode Neuzenlied live op Qmusic Robby Dierickx

12u33 0 Kapelle-Op-Den-Bos Spannend moment vrijdagmiddag voor de 130 leerlingen van gemeenteschool De Kei in Kapelle-op-den-Bos. Zij mochten immers hun zelfgemaakt Rode Neuzenlied – een eigen versie van het nummer ‘Allemaal’ van Wim Soutaer – live op Qmusic zingen.

Presentator Vincent Fierens trok zelf naar de school. Uiteindelijk waren de leerlingen door een technisch probleem niet helemaal te horen op de radio, maar dat lieten ze niet aan hun hart komen.

Eerder deze week zamelde de school ook 1.808 euro in dankzij een Rode Neuzenrun. Met het zelfgeschreven lied werd geen geld ingezameld. “Het was enkel bedoeld om de groepssfeer te bevorderen. En daar zijn we duidelijk in geslaagd”, liet juf Ellen op Qmusic weten.