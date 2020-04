12de overlijden in woonzorgcentrum Akapella JCV

11 april 2020

09u48 0 Kapelle-Op-Den-Bos De balans van het coronavirus in woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos is ondertussen opgelopen tot 12. Dat laat het gemeentebestuur weten. Verscheidene bewoners kampen met zware symptomen waardoor het overlijdensaantal vermoedelijk nog zal oplopen.

In het centrum zou dit weekend volop getest moeten worden op het coronavirus. De kits daarvoor zouden vrijdagavond moeten arriveren. Het gemeentebestuur dringt erop aan dat de testkits die toegezegd werden voor het woonzorgcentrum Akapella snel uitgevoerd kunnen worden zodat er voor alle families van de bewoners en voor het personeel snel duidelijkheid kan verschaft worden en bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden.

De gemeente laat ook weten dat er momenteel vrijwilligers van het Rode Kruis bijspringen in Akapella om het zieke personeel te vervangen. In het andere woonzorgcentrum in de gemeente, WZC Paaleyck, zijn nog geen besmettingen vastgesteld. De gemeente laat ten slotte nog weten dat er via het Kapels bedrijf Hydroko aan beide instellingen samen 2.300 mondmaskers geleverd zijn.