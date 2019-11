‘Zonnebloem’ die zon altijd volgt, wekt energie voor wagen en woning op Ondernemer Wannes Thienpont is één van de weinige Vlamingen die Smartflower bezit Robby Dierickx

14 november 2019

13u01 0 Kapelle-Op-Den-Bos Wie de voorbije weken door de Haasdonkweg in Kapelle-op-den-Bos reed, zal de opvallende ‘zonnebloem’ ongetwijfeld al opgemerkt hebben. Het gaat om een ‘Smartflower’, een constructie die elektriciteit opwekt dankzij de zon. Wannes Thienpont (45) kocht de zonnebloem, die de zon altijd volgt, enkele maanden geleden en wekt er energie voor zijn wagen en woning mee op.

Dat het nèt Wannes Thienpont is die de Smartflower enkele maanden geleden kocht, hoeft niet te verbazen. De 45-jarige Kapellenaar zet met zijn firma Sei volop in op duurzaam en energiezuinig wonen. Hij geeft eigenaars van woningen onder meer tips over hoe ecologisch te (ver)bouwen. Vorige maand won hij nog een award op de Climathon in Brussel. Op dat evenement – dat 24 uur duurt – kan iedereen oplossingen voor de klimaatproblemen voorstellen. Wannes viel in de prijzen met zijn voorstel om verf voor binnenmuren te vervangen door kleurleem, waarmee de energieconsumptie van woningen tot 75 procent verlaagd kan worden.

Ook persoonlijk gaat Wannes Thienpont op zoek naar de meest energiezuinige manier van wonen. “We hebben al jaren zonnepanelen op ons dak en een tweetal jaar geleden merkte ik de Smartflower voor het eerst op. Die ‘zonnebloem’ is veel effectiever dan de gewone zonnepanelen. Vier maanden geleden kon ik uiteindelijk een showroommodel en bijhorende aanhangwagen ter waarde van 13.000 euro kopen. Belangrijk gegeven: de terugverdientijd bedraagt slechts tien jaar. Met de Smartflower laad ik niet alleen mijn elektrische wagen op, maar wek ik ook nog eens energie voor de woning op. De zonnepanelen wekten namelijk niet voldoende energie op om de woning het hele jaar lang van elektriciteit te voorzien, maar dat tekort wordt nu weggewerkt door de zonnebloem.”

Opvallend aan de Smartflower: de zonnebloem volgt de zon om een maximale energieopwekking te bereiken. “Net daarom is het toestel effectiever dan de gewone zonnepanelen”, weet Wannes Thienpont. “’s Avonds klapt de zonnebloem zelfs helemaal in elkaar. Dat maakt dat het toestel heel praktisch is.”

30.000 euro

Volgend jaar komt het nieuwste model van de Smartflower – goed voor zowat 30.000 euro – op de markt, maar ook die kans wil de Kapellenaar niet laten schieten. “Het nieuwe exemplaar zal het oude in Kapelle-op-den-Bos vervangen. Maar de oude zal ik verhuizen naar Antwerpen, waar ik het toestel op het dak van mijn huurwoning wil plaatsen. Op die manier kan ik ook daar het energieverbruik verminderen.”

In het verleden kwam Wannes ook al in het nieuws toen hij zijn Motortracer voor 50.000 euro te koop zette. Van die overdekte motor werden er wereldwijd slechts 300 gemaakt en Wannes had het laatste Belgische exemplaar. Hij zette de Motortracer destijds te koop nadat hij een energiezuinigere Tesla gekocht had. Uiteindelijk werd de overdekte motor door een handelaar met exclusieve motoren gekocht.