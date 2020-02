‘Parkeer+zorg’-sticker moet zoektocht naar parkeerplaats voor zorgverleners vergemakkelijken Robby Dierickx

04 februari 2020

12u09 0 Kapelle-Op-Den-Bos Inwoners van Kapelle-op-den-Bos zullen binnenkort een gratis ‘parkeer+zorg’-sticker op het gemeentehuis kunnen afhalen. Door zo’n sticker aan de gevel of de brievenbus te hangen, geven ze zorgverleners de toestemming om hun wagen tijdelijk voor de oprit of garagepoort te parkeren. Zij moeten namelijk steeds vaker zoeken naar een parkeerplaats, waardoor ze kostbare tijd verliezen.

De invoering van de gratis ‘parkeer+zorg’-sticker komt er op vraag van oppositieraadslid Else Vanden Broeck (proKA). “Zorgverleners hebben een hoge werkdruk en dan is het nodeloos zoeken naar een parkeerplaats nogal frustrerend en tijdrovend”, klinkt het. “’De parkeer+zorg’-sticker is een eenvoudige maatregel om dat probleem op te lossen. Inwoners – ook zij die zelf geen zorgverlener nodig hebben - hangen deze sticker zichtbaar aan hun gevel of brievenbus. Daarmee geven inwoners aan dat ze tijdelijk de plaats voor hun oprit op garagepoort ter beschikking stellen aan dokters, thuisverplegers, kinesisten en zorgverleners. De zorgverleners op hun beurt moeten dan wel een meldingskaart achter hun voorruit van het voertuig plaatsen, met hun contactgegevens. Zo kunnen de bewoners hen contacteren om de parkeerplaats vrij te maken indien nodig.”

Toekomstgericht

De gemeenteraad keurde het voorstel inmiddels goed. Schepen van Sociale Zaken Ilse Rymenants (Groen) laat weten dat de bevoegde dienst met het ontwerp van de stickers bezig is. “Uit een rondvraag bleek evenwel dat er geen acuut probleem is, maar met deze sticker werken we wel toekomstgericht. Als zorgverleners meer en meer parkeerproblemen hebben, dan kan deze sticker een oplossing bieden.”

Er zal voor dit project mogelijk ook intergemeentelijk binnen politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) gewerkt worden.