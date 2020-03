“Mogen we dan ook niet meer naar Michael Jackson luisteren?”: onenigheid over schrapping Cyriel Verschaevelaan wegens naziverleden van priester Gemeente neemt alle kosten van administratieve rompslomp op zich Robby Dierickx

04 maart 2020

10u47 18 Kapelle-Op-Den-Bos Als één van de laatste gemeenten van Vlaanderen schrapt Kapelle-op-den-Bos de Cyriel Verschaevelaan. De priester verleende in WO II zijn medewerking aan het naziregime. Het schepencollege schrapt de naam nu zonder de mening van de inwoners te vragen, waarop een deel van hen de woelige infoavond vroegtijdig verliet. “Alles was al achter onze rug beslist”, klinkt het.

“We gaan de inwoners bevragen zodat ze zelf mee kunnen beslissen of we de benaming van de Cyriel Verschaevelaan moeten veranderen.” Dat liet Renaat Huysmans (N-VA), burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, eind vorig jaar weten. Het schepencollege had al sinds begin vorig jaar het idee om de straatnaam te schrappen gezien het naziverleden van Cyriel Verschaeve tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar wilde hiervoor haar oor te luister leggen bij de inwoners. Toen dinsdagavond zowat dertig inwoners naar de infoavond afzakten, ontdekten ze meteen dat het gemeentebestuur zelf al beslist had om de naam te veranderen.

“Alles werd met andere woorden achter onze rug geregeld”, zegt André Robberechts, die al vijftig jaar in de straat woont. “In die vijftig jaar was er nooit een probleem. Geen enkele keer kreeg ik commentaar van mensen die bij ons op bezoek kwamen. Waarom moet men nu plots alles veranderen? Die naamsverandering bezorgt ons een pak werk.”

Vroege vertrekkers

Samen met nog een tiental andere bewoners verliet André Robberechts de infovergadering dinsdagavond vroegtijdig. Ook Koen Verbert was één van de vroege vertrekkers. “Eerst maakt de gemeente ons warm met een uitnodiging waaruit blijkt dat we mee mogen stemmen over de naamswijziging, maar ter plaatse blijkt dat alles al vast ligt. Mogen we dan ook geen plaatjes van Michael Jackson meer draaien? Hij heeft immers ook dingen gedaan die niet mochten.”

Emile Van Den Bergh is wel een voorstander van de schrapping van de straatnaam. “Ik was beschaamd om in deze straat te wonen”, vertelt hij. “Je krijgt een straatnaam alleen wanneer je het echt verdient. Dat is bij Cyriel Verschaeve allesbehalve het geval. Ik apprecieer de politieke moed die het schepencollege neemt om de naam te veranderen. Oké, dit brengt wel wat werk met zich mee, maar eindelijk zal ik niet meer beschaamd moeten zijn wanneer ik mijn straatnaam uitspreek.”

Kosten voor gemeente

Burgemeester Renaat Huysmans begrijpt de commotie bij de inwoners. “We hadden inderdaad gezegd dat we hen gingen bevragen, maar omdat steeds meer gemeenten de straatnaam schrappen en er ook meer over het leven van Cyriel Verschaeve bekend wordt, hebben we zelf beslist om de naam te schrappen. De gemeenteraad gaf er maandagavond trouwens unaniem groen licht voor. Iemand met zo’n verleden verdient het niet om geëerd te worden. Ik begrijp dat het voor de bewoners niet prettig is, maar we zullen hen helpen bij de administratieve rompslomp en zullen alle kosten op ons nemen. Ze zullen ook op aparte momenten naar het gemeentehuis kunnen komen om de aanpassingen aan de identiteitskaart door te voeren, zodat ze niet moeten aanschuiven aan de dienst.”

Ondertussen denkt de gemeente na over een nieuwe naam voor de straat. “We willen een vrouwelijke naam en geven de bewoners de kans om suggesties te doen”, aldus nog Huysmans. “Het moet iemand zijn die niet meer leeft en een link had met de gemeente.”