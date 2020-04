“Gemeentepersoneel is kanonnenvlees in strijd tegen virus”: opening schakelzorgcentrum veroorzaakt wrevel bij burgemeesters Gemeenten stellen zich vragen bij noodzaak opening noodziekenhuis in Vilvoorde Robby Dierickx

20 april 2020

14u24 36 Kapelle-Op-Den-Bos In het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde is maandag het schakelzorgcentrum geopend. Dat moet de ziekenhuizen in deze coronacrisis ontlasten, maar de opening zorgt voor wrevel bij verschillende burgemeesters uit onze regio. Vooral de mogelijke inzet van niet-opgeleid gemeentepersoneel botst op kritiek. “Mensen met houten geweertjes moeten vechten tegen een modern leger. Onvoorstelbaar”, klinkt het.

Twee patiënten mocht het schakelzorgcentrum maandagochtend ontvangen. Dat centrum kreeg onderdak in het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. Bedoeling ervan is coronapatiënten op te vangen die niet ziek genoeg zijn om naar het ziekenhuis gebracht te worden of die ontslagen worden in het ziekenhuis maar nog niet naar huis kunnen. De opening zorgt meteen voor wrevel bij verschillende burgemeesters uit onze regio. Het is Renaat Huysmans (N-VA), huisarts en burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, die aan de alarmbel trekt met een open brief. Hij stelt zich openlijk de vraag of het momenteel wel nodig is om zo’n schakelzorgcentrum te openen.

Ik voel me als een sergeant die van de generaals en hogere officieren de opdracht krijgt om mensen met houten geweertjes in de strijd te gooien tegen een modern leger en ben hier niet toe bereid

“Ik sta volledig achter het idee om een noodziekenhuis in te richten en stand-by te houden zodra de ziekenhuizen overbelast geraken”, luidt het. “Maar dagelijks horen we dat de situatie er onder controle is en dat de druk op de ziekenhuizen zelfs afneemt. Waarom beslist de Vlaamse regering dan om nu snel-snel het schakelzorgcentrum te openen? We moeten ons eigen gemeentelijk personeel zoals de poetsdienst en de technische dienst in het noodziekenhuis inzetten, maar die mensen zijn niet vertrouwd met de regels die gevolgd moeten worden in zo’n besmet milieu. Zij zijn, samen met de mensen van de eerste lijn die hierbij gaan ingezet worden, het kanonnenvlees in de strijd tegen het virus. Ik voel me als een sergeant die van de generaals en hogere officieren de opdracht krijgt om mensen met houten geweertjes in de strijd te gooien tegen een modern leger en ben hier niet toe bereid. Ik roep de verantwoordelijke politici en met hen ook de experts op om het schakelzorgcentrum achter de hand te houden voor het geval onze ziekenhuizen geconfronteerd zouden worden met Italiaanse toestanden.”

Openen om te openen

Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) volgt de redenering van Huysmans. “Pas wanneer 75 procent van de ziekenhuisopnames uit Covid-19-patiënten zou bestaan, zou het schakelzorgcentrum openen. Aan dat cijfer zitten we niet, waardoor het lijkt dat we dit noodziekenhuis nu maar openen om het te openen.” Ook Zemsts burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) deelt die mening. “In de ziekenhuizen is nog voldoende capaciteit, dus ik stel me vragen bij de timing van de opening.”

Ik roep de verantwoordelijke politici en met hen ook de experts op om het schakelzorgcentrum achter de hand te houden voor het geval onze ziekenhuizen geconfronteerd zouden worden met Italiaanse toestanden Kapels burgemeester Renaat Huysmans

Hetzelfde doet ook Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie), burgemeester van Kraainem. “Voor de hele organisatie van dit noodziekenhuis werden de burgemeesters niet geraadpleegd. Nu moeten we plots gemeentepersoneel vrijhouden en gaan we onnodige risico’s nemen zonder voor een echte meerwaarde te zorgen aangezien de ziekenhuizen nog niet overbelast zijn. Ik verwacht wel dat alles qua veiligheid in orde zal zijn, maar dat neemt niet weg dat ik wat bezorgd ben over de werking.”

Ik stuur mijn stadspersoneel met een gerust gemoed naar het schakelzorgcentrum. Alle nodige maatregelen worden er genomen en bovendien moeten zij geen medische taken verrichten, maar zorgen ze voor logistieke steun Vilvoords burgemeester Hans Bonte

Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) zal zijn eigen personeel alvast niet verplichten om een handje te helpen in het schakelzorgcentrum. “Want ik volg mijn collega’s en vind dat het te vroeg is om het noodziekenhuis te openen. Je kan dit beter achter de hand houden voor wanneer het aantal ziekenhuisbedden verzadigd geraakt, wat momenteel nog niet het geval is.”

Geen medische taken

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) ziet dan weer weinig problemen. “Als stad hebben we onze plicht om de richtlijnen van de noodplanning te volgen. Ik stuur mijn stadspersoneel met een gerust gemoed naar het schakelzorgcentrum. Alle nodige maatregelen worden er genomen en bovendien moeten zij geen medische taken verrichten, maar zorgen ze voor logistieke steun.”

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte is op de hoogte van de open brief van Huysmans, maar zegt dat de burgemeester zich tot de Vlaamse overheid moet wenden.

In het schakelzorgcentrum staan momenteel 30 bedden, al kan dat aantal nog opgetrokken worden naar 60.