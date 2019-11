“Als we niets doen, is poetsvrouwen hetzelfde lot als orkest van Titanic beschoren”: gemeente wil poetsdienst privatiseren Oppositiepartijen spreken van kaakslag voor personeel. Volgens schepencollege geen ontslagen Robby Dierickx

27 november 2019

09u48 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos heeft de twintig werknemers van de poetsdienst dinsdag laten weten dat het de intentie heeft om de dienst te privatiseren “om een sociaal bloedbad te vermijden en de dienstverlening te verbeteren”. Oppositiepartijen proKA en CD&V spreken van een kaakslag voor het personeel. Burgemeester Renaat Huysmans sust: “Het is niet de bedoeling om mensen te ontslaan.”

Als een donderslag bij heldere hemel: zo ervoeren de twintig personeelsleden het nieuws dat het schepencollege de poetsdienst vanaf medio 2020 wil privatiseren. Het was dinsdagmiddag tijdens een personeelsvergadering op het gemeentehuis dat burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) de poetsvrouwen inlichtte. “We beseffen dat dit geen prettig nieuws is voor de poetsvrouwen, maar als we nu niet ingrijpen, is hen hetzelfde lot als het orkest van de Titanic beschoren – ze zullen mee ten onder gaan”, klinkt het. “Omdat de vraag het aanbod overstijgt, waardoor sommige klanten slechts één keer om de vier of de zes weken een poetshulp over de vloer krijgen, moeten we nu ingrijpen. We tellen momenteel dertien voltijdsequivalenten, in totaal twintig personeelsleden, maar een drietal daarvan is langdurig ziek en drie anderen gaan binnenkort met pensioen. Ondanks verwoede pogingen – vier vacature-examens in januari én in oktober – vinden we geen extra personeel. Daardoor komt de dienstverlening in het gedrang, waardoor klanten elders poetshulp zoeken. Met deze maatregel willen we dan ook een sociaal bloedbad voorkomen.”

Dieper in geldbeugel

Bij de oppositiepartijen wordt met verstomming gereageerd op de intentieverklaring van het schepencollege. “In het bestuursakkoord van N-VA en Groen staat letterlijk te lezen dat de meerderheid verder wil inzetten op dienstverlening aan huis, maar dan volgt deze maatregel”, aldus Dirk Hermans van proKA. “Hiermee zet men mensen die al moeilijk aan werk geraken in de koude. Want als er geen overnemer gevonden wordt, dan belanden die mensen botweg op straat. En wat met de dienstverlening? De zwakkeren en de ouderen zullen na een overname dieper in de geldbeugel moeten tasten voor een poetsvrouw. We vernemen dat er al eerste gesprekken zijn geweest met een overnemer, maar dat die afhaakte omdat de loonkosten te hoog zijn.”

Ook bij CD&V is men niet gelukkig met de gang van zaken. Dit is een kaakslag voor het personeel dat zich dagelijks inzet in het Sociaal Huis en bij de mensen thuis”, zegt Mathias Diricx. “De poetsdienst biedt flexibele werkgelegenheid aan haar werknemers en levert goed werk. Daarnaast heeft het duidelijk ook een sociale functie omdat ouderen en mensen die het moeilijker hebben in de samenleving op een eenvoudige en goedkope manier hulp geboden wordt.”

Ondersteuning Sociaal Huis

Volgens de burgemeester zal het personeel niet op straat belanden. “Het is de bedoeling dat de werknemers na een overname aan boord blijven. Als er midden 2020 geen overnemer gevonden is, dan zullen we blijven verder doen zoals vandaag. Al is dat niet de ideale oplossing, want nu moeten de klanten soms lang wachten op poetshulp. Maar ik garandeer dat we niemand zullen ontslaan. Daarnaast zullen de prijzen niet stijgen. Integendeel. Voor 75 procent van de klanten zal het zelfs goedkoper worden. Mensen die in een sociaal moeilijke situatie verkeren, zullen dan weer op ondersteuning van het Sociaal Huis kunnen rekenen.”

Voorts overweegt het schepencollege de samenwerking met de leverancier van de warme maaltijden in juni stop te zetten wegens de afgenomen interesse. Tot slot wordt de gemeente ook met een tekort aan geschikt personeel bij de klusjesdienst geconfronteerd. “We bekijken hoe we hier een geschikt alternatief kunnen aanbieden”, besluit Huysmans.