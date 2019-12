Zone 50 breidt uit op Perksesteenweg KAR

09 december 2019

18u46 0

Vanaf maandag 16 december wordt op de Perksesteenweg de snelheidszone 50 uitgebreid. Bestuurders mogen vanaf de gemeentegrens met Perk, ter hoogte van Ons Tehuis Brabant, tot aan het kruispunt met de Bulsomstraat niet langer 70, maar 50 kilometer per uur rijden. Op de volledige Perksesteenweg zal dus voortaan een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden. Het gemeentebestuur wil zo de huidige verkeerssituatie veiliger maken. Om de weggebruikers bewust te maken van deze gewijzigde verkeerssituatie zullen de eerste drie weken zogenaamde ‘smileyborden’ geplaatst worden in beide richtingen.